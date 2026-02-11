River, bajo presión: visita a Argentinos con cambios, dudas y la necesidad de reaccionar

En defensa, la continuidad de Lautaro Rivero no está asegurada. Paulo Díaz podría ingresar para aportar experiencia y firmeza. Marcos Acuña, recuperado de un traumatismo en el pie, tiene chances de volver al lateral izquierdo. Por derecha seguirá Gonzalo Montiel, mientras que en el arco continuará Santiago Beltrán. Franco Armani, en etapa final de recuperación, apunta a reaparecer en los próximos compromisos.