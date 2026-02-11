River, bajo presión: visita a Argentinos con cambios, dudas y la necesidad de reaccionar
River afronta una prueba de carácter en La Paternal. Tras la caída ante Tigre en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará este jueves a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona y será televisado por TNT Sports Premium.
El traspié ante el “Matador” dejó consecuencias. Más allá del resultado, River mostró fragilidad defensiva en situaciones individuales, descoordinación en las coberturas y falta de eficacia en el área rival. La derrota obligó a replanteos y a una revisión profunda de rendimientos.
La expulsión de Fausto Vera abre una incógnita central en el mediocampo. Kevin Castaño y Giuliano Galoppo compiten por el puesto vacante, con características distintas. El primero aporta orden y capacidad de recuperación; el segundo, mayor proyección ofensiva. La decisión de Marcelo Gallardo dependerá del plan de partido que imagine para contrarrestar a un Argentinos que suele hacerse fuerte con la pelota.
En defensa, la continuidad de Lautaro Rivero no está asegurada. Paulo Díaz podría ingresar para aportar experiencia y firmeza. Marcos Acuña, recuperado de un traumatismo en el pie, tiene chances de volver al lateral izquierdo. Por derecha seguirá Gonzalo Montiel, mientras que en el arco continuará Santiago Beltrán. Franco Armani, en etapa final de recuperación, apunta a reaparecer en los próximos compromisos.
En ataque, pese a la sequía, Maxi Salas y Facundo Colidio mantendrían su lugar, con Agustín Ruberto como alternativa desde el banco. Gallardo apuesta a sostener la estructura ofensiva, aunque el margen de paciencia empieza a reducirse.
ð Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Argentinos por la fecha 5 del #TorneoApertura Mercado Libre 2026 â½ï¸#VamosRiver ð¤â¤ï¸ð¤ pic.twitter.com/p4275COISS— River Plate (@RiverPlate) February 11, 2026
Argentinos tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto dirigido por José María Bianco acumula tres partidos sin triunfos, dos empates y una derrota, y buscará reencontrarse con la victoria ante su público. Con Enzo Pérez como eje de experiencia, intentará imponer intensidad y presión alta para incomodar la salida rival.
Probable formación de River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero o Paulo Díaz, Acuña; Quintero, Castaño o Galoppo, Aníbal Moreno, Galván; Colidio y Salas. DT: Marcelo Gallardo.
La cita aparece como un punto de inflexión prematuro. River necesita algo más que un triunfo: requiere una actuación sólida que disipe dudas y reafirme su candidatura en el torneo. En La Paternal, la exigencia será máxima y el margen, mínimo.