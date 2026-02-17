“Catadores de ideologías”: Victoria Villarruel cruzó a quienes la cuestionaron por su viaje a La Rioja

La visita de Villarruel a La Rioja generó polémica dentro de las filas del oficialismo libertario.En ese marco, una concejal riojana aliada a Patricia Bullrich calificó la imagen como una “vergüenza”. “¡Qué desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoría jamás trabajó en el sector privado”, expresó Luciana de León en redes sociales.