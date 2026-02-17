Secciones
Política

“Catadores de ideologías”: Victoria Villarruel cruzó a quienes la cuestionaron por su viaje a La Rioja

La titular del Senado defendió el carácter institucional de su agenda y aseguró que recorrió distintos sectores productivos, más allá de su encuentro con Quintela.

Victoria Villarruel, titular del Senado de la Nación. Victoria Villarruel, titular del Senado de la Nación.
Hace 1 Hs

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cruzó a quienes la cuestionaron por su visita a La Rioja, donde participó de la Fiesta Nacional de la Chaya y se mostró junto al gobernador Ricardo Quintela, y los calificó como "catadores de ideologías". 

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes llamada Twitter), la titular del Senado afirmó: "Años atrás cuando la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso". 

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

También brindó detalles de su paso por la provincia y defendió el objetivo de su recorrida. Señaló que visitó emprendimientos productivos, parques eólicos y espacios turísticos, y remarcó que busca visibilizar la actividad económica y cultural del interior del país.

"Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en la Argentina", expresó.

Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”

Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”

Polémica por la visita de Villarruel a La Rioja 

La visita de Villarruel a La Rioja generó polémica dentro de las filas del oficialismo libertario.En ese marco, una concejal riojana aliada a Patricia Bullrich calificó la imagen como una “vergüenza”. “¡Qué desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoría jamás trabajó en el sector privado”, expresó Luciana de León en redes sociales.

El texto, en formato de carta abierta, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar irregularidades”. “Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos", acota la concejal.

“También quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno", finaliza.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaLa RiojaPatricia BullrichRicardo QuintelaVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno de Milei celebró la media sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad

El Gobierno de Milei celebró la media sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad

Gerónimo Vargas Aignasse: Hablar de candidaturas hoy es darle la espalda a la realidad de los tucumanos

Gerónimo Vargas Aignasse: "Hablar de candidaturas hoy es darle la espalda a la realidad de los tucumanos"

“Nadie elige enfermarse”: Gustavo Sáenz se planta contra un punto clave de la Reforma Laboral

“Nadie elige enfermarse”: Gustavo Sáenz se planta contra un punto clave de la Reforma Laboral

Reforma laboral: el Gobierno acelera y Bullrich anticipa “el año más reformista”

Reforma laboral: el Gobierno acelera y Bullrich anticipa “el año más reformista”

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo
4

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”
5

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

Cuarto paro a Milei: ¿Cómo queda en el ranking histórico comparado con Alfonsín, Menem y Macri?

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

Patricia Bullrich admitió un error en la reforma laboral y anticipó que el proyecto podría regresar al Senado

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

El Gobierno acepta cambios en un artículo para destrabar el proyecto de reforma laboral

Comentarios