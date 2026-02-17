“Catadores de ideologías”: Victoria Villarruel cruzó a quienes la cuestionaron por su viaje a La Rioja

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cruzó a quienes la cuestionaron por su visita a La Rioja, donde participó de la Fiesta Nacional de la Chaya y se mostró junto al gobernador Ricardo Quintela, y los calificó como "catadores de ideologías".
A través de un mensaje publicado en la red social X (antes llamada Twitter), la titular del Senado afirmó: "Años atrás cuando la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso".
También brindó detalles de su paso por la provincia y defendió el objetivo de su recorrida. Señaló que visitó emprendimientos productivos, parques eólicos y espacios turísticos, y remarcó que busca visibilizar la actividad económica y cultural del interior del país.
"Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en la Argentina", expresó.
Polémica por la visita de Villarruel a La Rioja
La visita de Villarruel a La Rioja generó polémica dentro de las filas del oficialismo libertario.En ese marco, una concejal riojana aliada a Patricia Bullrich calificó la imagen como una “vergüenza”. “¡Qué desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoría jamás trabajó en el sector privado”, expresó Luciana de León en redes sociales.
El texto, en formato de carta abierta, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar irregularidades”. “Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos", acota la concejal.
“También quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno", finaliza.