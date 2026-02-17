Secciones
“Nadie elige enfermarse”: Gustavo Sáenz se planta contra un punto clave de la Reforma Laboral

El gobernador de Salta fijó su postura en Twitter.

Sáenz sostuvo que el objetivo de la nueva legislación debe ser brindar previsibilidad y resguardar derechos.
Hace 2 Hs

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se pronunció en las últimas horas sobre uno de los puntos más sensibles del debate por la Reforma Laboral y anticipó que los diputados nacionales de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no acompañarán el artículo 44 del proyecto, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), Sáenz fue categórico: “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.

El artículo en cuestión aborda el régimen de remuneraciones en casos de accidentes y enfermedades inculpables —aquellos que no derivan de la actividad laboral— y establece el pago del 50% o 75% del salario, según el caso. Ese punto generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores sindicales y de la oposición, al considerar que implicaría un recorte de derechos adquiridos.

En su mensaje, el mandatario salteño cuestionó el espíritu de la modificación: “Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo”.

Además, apeló a un argumento de carácter social: “Nadie elige accidentarse o enfermarse”, escribió, marcando distancia de cualquier medida que pueda interpretarse como una penalización al trabajador en situaciones de vulnerabilidad.

Sáenz sostuvo que el objetivo de la nueva legislación debe ser brindar previsibilidad y resguardar derechos. “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, expresó.

El posicionamiento del gobernador introduce un matiz dentro del debate parlamentario, en momentos en que el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con la Reforma Laboral. La decisión de no acompañar ese artículo específico podría impactar en la negociación política en la Cámara de Diputados y obligar a revisar uno de los puntos más controvertidos del proyecto.

