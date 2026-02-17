“Nadie elige enfermarse”: Gustavo Sáenz se planta contra un punto clave de la Reforma Laboral

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se pronunció en las últimas horas sobre uno de los puntos más sensibles del debate por la Reforma Laboral y anticipó que los diputados nacionales de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no acompañarán el artículo 44 del proyecto, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.