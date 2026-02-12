El Gobierno de Milei celebró la media sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad

El Gobierno de Javier Milei celebró este jueves la media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, en la Cámara de Diputados de la Nación.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente de la República, la administración libertaria señaló que durante “más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión” y recordó que se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que fueran tratados.
“La realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, mientras la legislación permaneció “anclada en otra época”, agregó.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa busca corregir esa situación y fijar un principio básico: “quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”. El documento aclaró además que la propuesta “no se trata de perseguir jóvenes”, sino de reconocer una realidad que, según expresa, fue negada durante décadas.
El presidente agradeció a los diputados que acompañaron la media sanción y afirmó que se trata de una respuesta frente a una de las principales preocupaciones sociales, la inseguridad. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el Senado trate la reforma “con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad”.
“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, finalizó el escrito.