Gerónimo Vargas Aignasse: "Hablar de candidaturas hoy es darle la espalda a la realidad de los tucumanos"

El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de los movimientos electorales prematuros dentro del arco político tucumano. Aunque sin nombrarlo hizo referencia a los dichos de Lisandro Catalán. A través de un duro comunicado, el parlamentario calificó de "inoportuno" que existan dirigentes enfocados en las candidaturas para 2027 en medio de un escenario de recesión y pérdida de poder adquisitivo.
“Hablar hoy de candidaturas es darle la espalda a la realidad de los tucumanos”, sentenció el legislador, quien expresó su sorpresa por la anticipación del clima electoral. Según Vargas Aignasse, la coyuntura exige "responsabilidad, gestión y compromiso", y no especulaciones que prioricen ambiciones personales por sobre las urgencias sociales.
En su análisis de la realidad provincial, el referente peronista hizo énfasis en el impacto de la inflación y la falta de oportunidades laborales. “Tucumán necesita dirigentes comprometidos con defender el empleo y proteger el salario, no enfocados en campañas anticipadas”, remarcó.
Finalmente, Vargas Aignasse recordó que aún falta un año y medio para los próximos comicios y pidió unidad para sostener la estabilidad social en un escenario nacional complejo. “El 2027 será el momento electoral y el pueblo decidirá. Hoy, la prioridad debe ser estar al lado de la gente”, concluyó.