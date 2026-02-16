Secciones
Política

Gerónimo Vargas Aignasse: "Hablar de candidaturas hoy es darle la espalda a la realidad de los tucumanos"

En su análisis de la realidad provincial, el referente peronista hizo énfasis en el impacto de la inflación y la falta de oportunidades laborales.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.
Hace 1 Hs

El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de los movimientos electorales prematuros dentro del arco político tucumano. Aunque sin nombrarlo hizo referencia a los dichos de Lisandro Catalán. A través de un duro comunicado, el parlamentario calificó de "inoportuno" que existan dirigentes enfocados en las candidaturas para 2027 en medio de un escenario de recesión y pérdida de poder adquisitivo.

“Hablar hoy de candidaturas es darle la espalda a la realidad de los tucumanos”, sentenció el legislador, quien expresó su sorpresa por la anticipación del clima electoral. Según Vargas Aignasse, la coyuntura exige "responsabilidad, gestión y compromiso", y no especulaciones que prioricen ambiciones personales por sobre las urgencias sociales.

En su análisis de la realidad provincial, el referente peronista hizo énfasis en el impacto de la inflación y la falta de oportunidades laborales. “Tucumán necesita dirigentes comprometidos con defender el empleo y proteger el salario, no enfocados en campañas anticipadas”, remarcó.

Finalmente, Vargas Aignasse recordó que aún falta un año y medio para los próximos comicios y pidió unidad para sostener la estabilidad social en un escenario nacional complejo. “El 2027 será el momento electoral y el pueblo decidirá. Hoy, la prioridad debe ser estar al lado de la gente”, concluyó.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lisandro Catalán: La Libertad Avanza va a pelear por la gobernación en Tucumán en 2027

Lisandro Catalán: "La Libertad Avanza va a pelear por la gobernación en Tucumán en 2027"

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo
6

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Más Noticias
Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Comentarios