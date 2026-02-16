Gerónimo Vargas Aignasse: "Hablar de candidaturas hoy es darle la espalda a la realidad de los tucumanos"

El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de los movimientos electorales prematuros dentro del arco político tucumano. Aunque sin nombrarlo hizo referencia a los dichos de Lisandro Catalán. A través de un duro comunicado, el parlamentario calificó de "inoportuno" que existan dirigentes enfocados en las candidaturas para 2027 en medio de un escenario de recesión y pérdida de poder adquisitivo.