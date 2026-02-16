Eficacia, concentración e iniciativa: Colace analizó las claves de la goleada de Atlético Tucumán

Más allá de todo, lo importante es que Atlético recuperó la sonrisa. Volvió a ganar y sumó una dosis importante de confianza. Pero el desafío recién comienza. El plantel viajará mañana por la noche a Córdoba, donde el jueves a las 19 enfrentará a Instituto. Luego, el martes próximo a las 22, se medirá con Belgrano. Dos exámenes exigentes que permitirán medir si la goleada fue apenas un alivio momentáneo o el verdadero punto de partida de un equipo que, ahora sí, parece haber encontrado el envión que tanto necesitaba.