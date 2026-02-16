Eficacia, concentración e iniciativa: Colace analizó las claves de la goleada de Atlético Tucumán
El entrenador valoró la contundencia y explicó el cambio de esquema para cortar la racha negativa. El plantel recuperó la confianza y viaja el martes a Córdoba para una exigente doble fecha ante Instituto y Belgrano.
Atlético Tucumán superó una prueba de fuego este sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto. La goleada 4-0 descontracturó el ambiente, alivió tensiones y permitió recolectar una dosis vital de confianza para un calendario que no dará tregua. En las próximas cuatro fechas del Apertura, el "Decano" deberá medir fuerzas ante Instituto, Belgrano, Racing y River, siendo el duelo ante la "Academia" el único compromiso como local en el Monumental José Fierro.
Hugo Colace analizó el triunfo y puso el foco en la eficacia, la materia que, según el entrenador, el equipo tenía pendiente. “El análisis es que jugamos como veníamos jugando y esta vez entraron. Es muy claro: entraron todas las que faltaron las otras fechas”, resumió el DT. Y el diagnóstico encuentra sustento. Las situaciones que Atlético no había podido concretar ante Independiente Rivadavia, Central Córdoba y Huracán esta vez terminaron en la red. ¿La primera clave? Haber golpeado primero. ¿La segunda? No conformarse con la ventaja y sostener la ambición para liquidar el partido.
El motor del cambio
Respecto de la pobre imagen dejada en Junín, el entrenador consideró que el cambio radicó en la iniciativa y la predisposición mental del plantel. "Hoy tuvimos muy claro lo que queríamos desde el inicio. El primer tiempo con Sarmiento queda para el olvido; pasamos página porque, si no, no podíamos jugar con esta identidad. Los goles te llevan a crecer. A mi entender, el equipo jugó muy bien tres de los cuatro partidos previos. Hoy entramos más enchufados", explicó.
Una de las decisiones más relevantes fue la modificación táctica. Por primera vez en el Apertura, Colace dejó su habitual 4-3-3 y optó por un 4-4-2 más clásico: menos elaboración en el eje central y mayor presencia en el área. El resultado avaló la apuesta, aunque el técnico relativizó que la contundencia haya sido exclusivamente producto del sistema.
“Siempre tuvimos ocasiones en todos los partidos. El hecho de poner dos delanteros es para que podamos convertir esas ocasiones. Jugar con dos delanteros cambia muchas cosas: el medio campo y la manera de distribuir la pelota. Los jugadores están adaptados para jugar en cualquier sistema; hoy tocó este y seguramente lo podremos mantener o modificar según lo necesitemos”, explicó.
La incógnita ahora es qué dibujo elegirá en los próximos compromisos como visitante en Córdoba. ¿Regresará al 4-3-3 o sostendrá el doble “9” que funcionó ante Estudiantes? Colace fue claro: el esquema se ajustará en función del rival. El cuerpo técnico ya analiza a Instituto para encontrar herramientas que contrarresten su propuesta. “Independientemente del sistema, todos tienen que correr, meter y jugar la pelota”, sentenció.
Otra goleada en una quinta fecha
La goleada también evocó un recuerdo cercano. Hace poco más de un año, en una quinta fecha y con la necesidad de ganar, Atlético vencía 5-0 a Sarmiento en el inicio del segundo ciclo de Lucas Pusineri. Aquella noche también rompió una racha y dio aire.
El contexto puede parecer similar, pero Colace marcó diferencias.“Mis sensaciones, salvo esa ‘laguna’ que tuvimos el partido pasado, son siempre las mismas. Hoy convertimos todo lo que no convertimos en los partidos anteriores. El grupo es maravilloso, se tiran de cabeza y luchan hasta el final”, aclaró.
Incluso relativizó la etiqueta de “mejor partido” de su ciclo. “Para mí, el más trascendente fue el de Godoy Cruz, porque dependía de ese partido para estar hoy en Primera. Los jugadores automatizaron los movimientos desde la pretemporada. Sea el sistema que sea, saben dónde moverse. Está trabajado, pero también deciden dentro de la cancha, y eso es fundamental”, explicó con seguridad.
Más allá de todo, lo importante es que Atlético recuperó la sonrisa. Volvió a ganar y sumó una dosis importante de confianza. Pero el desafío recién comienza. El plantel viajará mañana por la noche a Córdoba, donde el jueves a las 19 enfrentará a Instituto. Luego, el martes próximo a las 22, se medirá con Belgrano. Dos exámenes exigentes que permitirán medir si la goleada fue apenas un alivio momentáneo o el verdadero punto de partida de un equipo que, ahora sí, parece haber encontrado el envión que tanto necesitaba.