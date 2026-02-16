Secciones
¿Por qué deberías ponerle cerveza a tus plantas?: el truco que pocos conocen

Consiste en limpiar las hojas con cerveza, práctica poco común pero con múltiples beneficios para el follaje.

¿Por qué deberías ponerle cerveza a tus plantas?: el truco que pocos conocen
Hace 11 Min

En el mundo de la jardinería, existen varios trucos que ayudan a que tus plantas crezcan sanas y fuertes. Uno de ellos consiste en limpiar las hojas con cerveza, práctica poco común pero con múltiples beneficios para el follaje.

Además de ser una bebida popular en reuniones o para acompañar comidas, la cerveza posee propiedades importantes que permiten devolverles el brillo natural y fortalecerlas. Este método casero mejora la estética de las plantas de interior de manera sencilla.

Por qué recomiendan limpiar las plantas con cerveza

La cerveza contiene levaduras, azúcares y nutrientes que, al aplicarse sobre las hojas, no solo eliminan la suciedad acumulada, sino que también aportan un brillo especial y ayudan a que la planta respire mejor.

Además, cuando se elimina el polvo y la mugre, las hojas pueden absorber mejor la luz solar. Esto resulta fundamental para el proceso de fotosíntesis, haciendo que la planta crezca más fuerte y saludable.

Cómo se usa la cerveza para limpiar las plantas

-Colocá un poco de cerveza en un recipiente (puede ser cerveza común, sin importar la marca).

-Humedecé un paño suave o algodón en la cerveza.

-Pasá el paño con suavidad sobre cada hoja, al retirar el polvo y la suciedad.

-No es necesario enjuagar: la cerveza se evapora y deja las hojas relucientes.

Cuáles son los beneficios de este truco

-Elimina el polvo y la suciedad que se acumulan en las hojas.

-Devuelve el brillo natural sin usar productos químicos.

-Aporta nutrientes que pueden fortalecer la planta.

-Mejora la absorción de luz solar, clave para el crecimiento.

