¿Por qué deberías ponerle cerveza a tus plantas?: el truco que pocos conocen

En el mundo de la jardinería, existen varios trucos que ayudan a que tus plantas crezcan sanas y fuertes. Uno de ellos consiste en limpiar las hojas con cerveza, práctica poco común pero con múltiples beneficios para el follaje.
Además de ser una bebida popular en reuniones o para acompañar comidas, la cerveza posee propiedades importantes que permiten devolverles el brillo natural y fortalecerlas. Este método casero mejora la estética de las plantas de interior de manera sencilla.
Por qué recomiendan limpiar las plantas con cerveza
La cerveza contiene levaduras, azúcares y nutrientes que, al aplicarse sobre las hojas, no solo eliminan la suciedad acumulada, sino que también aportan un brillo especial y ayudan a que la planta respire mejor.
Además, cuando se elimina el polvo y la mugre, las hojas pueden absorber mejor la luz solar. Esto resulta fundamental para el proceso de fotosíntesis, haciendo que la planta crezca más fuerte y saludable.
Cómo se usa la cerveza para limpiar las plantas
-Colocá un poco de cerveza en un recipiente (puede ser cerveza común, sin importar la marca).
-Humedecé un paño suave o algodón en la cerveza.
-Pasá el paño con suavidad sobre cada hoja, al retirar el polvo y la suciedad.
-No es necesario enjuagar: la cerveza se evapora y deja las hojas relucientes.
Cuáles son los beneficios de este truco
-Elimina el polvo y la suciedad que se acumulan en las hojas.
-Devuelve el brillo natural sin usar productos químicos.
-Aporta nutrientes que pueden fortalecer la planta.
-Mejora la absorción de luz solar, clave para el crecimiento.