Mate con fruta: cuál es la mejor opción para potenciar la quema de grasa

Agregar una fruta rica en vitaminas al mate puede potenciar sus propiedades naturales y favorecer el metabolismo. Esta combinación no solo aporta antioxidantes, sino que también puede contribuir al proceso de quema de grasa corporal de forma natural.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

El mate es mucho más que una infusión tradicional: también puede convertirse en un aliado inesperado para quienes buscan mejorar su metabolismo. Aunque muchos lo consumen solo o con hierbas, existe una fruta en particular que puede potenciar sus beneficios y aportar nutrientes clave. Esta combinación, cada vez más popular, no solo mejora el sabor, sino que también suma propiedades que pueden influir en el gasto energético del organismo. 

Además de sus propiedades nutricionales, esta fruta se destaca por su aporte de vitaminas y compuestos naturales que favorecen el funcionamiento del cuerpo. Incorporarla al mate es una forma sencilla de sumar beneficios sin modificar los hábitos cotidianos, y cada vez más personas la eligen como una alternativa para acompañar una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

Adelgazar: qué agregarle al mate para quemar la grasa corporal

El mate tiene propiedades diuréticas y adelgazantes, por lo que al combinarlo con otras hierbas y especias se pueden potenciar sus beneficios. En ese sentido, el mate con limón y jengibre es la mejor infusion para eliminar la grasa corporal y la retención de líquidos del abdomen, específicamente.

Por sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias, el mate con limón y jengibre acelera el metabolismo y aumenta la temperatura corporal. El limón en particular ayuda a alivianar el cuerpo, equilibrando el PH y promoviendo la eliminación de toxinas.

Además, el limón es un quemador de grasa abdominal, debido a que es fuente de fibras y contribuye al control del hambre. Tomar mate con limón ayuda a deshinchar el organismo y eliminar la retención de líquidos.

Por su parte, el jengibre tiene compuestos bioactivos que mejoran la digestión y contribuyen a la eliminación de grasas, ya que acelera el metabolismo. Además, también es un desintoxicante natural que activa el trabajo del hígado y posee acción diurética, lo que reduce la retención de líquidos.

Varios estudios sugieren que el jengibre puede tener un impacto positivo en la pérdida de peso al aumentar la temperatura corporal y reducir el hambre.

