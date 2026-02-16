Té de laurel: qué ocurre en tu organismo si lo tomás en ayunas todos los días

El laurel es de esos condimentos indispensables en la cocina, que posiblemente encontremos si abrimos la alacena en este momento. Guisos de carne, estofados, sopas y caldos, todas estas comidas precisan de este condimento. Pero no es solo por su sabor que podemos incorporar este ingredientes en nuestra dieta, si no también por la cantidad de beneficios que supone para la salud.
El laurel es una planta que puede resultar un aporte significativo a nuestro bienestar. Sus propiedades medicinales son múltiples y desde tiempos antiguos ha sido utilizada para tratar inflamaciones. En la actualidad, un modo de preparación promete grandes beneficios para la salud, a partir de las infusiones.
¿Para qué sirve el té de laurel en ayunas?
Beber té de laurel en ayunas puede aportar a nuestra salud de múltiples maneras. La chef Miri Pérez-Cabrero explica que esta infusión por la mañana puede ayudarnos a sentirnos mejor a primera hora, aliviar el tránsito intestinal, controlar el apetito y contribuir con sus propiedades antioxidantes.
El canal de salud Aprend'Enfermería expone que el laurel es un "remedio medicinal utilizado desde hace cientos de años para tratar y aliviar gran cantidad de enfermedades". De acuerdo con el doctor Alberto Sanagustín, médico de familia y licenciado en psicología, citado por el medio El Mundo, existen múltiples beneficios de tomar el té de laurel en ayunas.
¿Cuáles son los beneficios del té de laurel en ayunas?
Ayuda a disminuir la hinchazón y los gases
El té de laurel tiene propiedades carminativas. "Esto significa que disminuye la hinchazón, los gases, los eructos, las digestiones pesadas y las sensaciones de indigestión", comparte el doctor.
Si te preparás una infusión de laurel para tomar en ayunas nada más levantarte, estarás consiguiendo que se relaje la musculatura de tu intestino. Facilitarás su correcto funcionamiento y tendrás menos dificultades para ir al baño.
Puede aliviar dolores articulares
La infusión de laurel tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es adecuada para aliviar los dolores en las articulaciones que provocan enfermedades comunes, como la artritis. También sirve para reducir las molestias provocadas por torceduras, esguinces o contusiones.
Respirar mejor en un resfriado
Prepará té de laurel para disfrutar de sus beneficios respiratorios. Tiene propiedades mucolíticas y expectorantes, es decir, que deshace los mocos y ayuda a expulsarlos de las vías respiratorias. Esto ayuda especialmente en caso de resfriado, gripe, catarro, bronquitis o dolencias que provocan congestión nasal y tos.
Aliviar el estrés y la ansiedad
De manera similar a otras infusiones, el té de laurel facilita la relajación del sistema nervioso central y del sistema muscular. Además, esta planta también se utiliza en aromaterapia.
Controlar el colesterol
El té de laurel es una bebida buena para el corazón y para los vasos sanguíneos, debido a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno. Por tanto, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como infartos y derrames cerebrales.
Fortalecer sistema inmunitario
Un estudio de Medwell Publication muestra que el eugenol, uno de los componentes del laurel, protege el cuerpo contra los radicales libres y fortalece el sistema inmunitario. Además, cuenta con propiedades fagocíticas.