Té de laurel: qué ocurre en tu organismo si lo tomás en ayunas todos los días

El laurel es de esos condimentos indispensables en la cocina, que posiblemente encontremos si abrimos la alacena en este momento. Guisos de carne, estofados, sopas y caldos, todas estas comidas precisan de este condimento. Pero no es solo por su sabor que podemos incorporar este ingredientes en nuestra dieta, si no también por la cantidad de beneficios que supone para la salud.