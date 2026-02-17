Bad Bunny: el cuerpo, la estética y su mensaje musical

En el espectáculo del Super Bowl hubo una serie de gestos y elecciones simbólicas que distintos análisis destacaron como mensajes potentes. Entre ellos, la decisión de abrir con un imaginario ligado al trabajo rural y al cañaveral como metáfora histórica; la reivindicación del español en un escenario central del entretenimiento estadounidense; la inclusión de banderas y referencias a distintos países latinoamericanos; la presencia de ritmos caribeños como afirmación identitaria; la crítica velada a los cortes de energía en Puerto Rico al interpretar “Apagón”; y la resignificación de temas como “Tití me preguntó” en clave colectiva, más allá del hit bailable.