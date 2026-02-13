Secciones
¿Fin de una amistad? El detalle contundente que alimenta los rumores de pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

Los detalles de una relación que parece haber llegado a su fin.

OTROS TIEMPOS. La decisión de Becerra de dejar de seguir a Mernes en Instagram y eliminar rastro de fotos compartidas confirmó lo que muchos fanáticos ya sospechaban: el vínculo entre ellas está quebrado.
Hace 1 Hs

El universo de la música urbana argentina se vio sacudido este viernes por un movimiento digital que dice más que mil palabras. María Becerra y Emilia Mernes, las dos figuras femeninas más influyentes de la escena actual, parecen haber puesto un punto final a su amistad.

La decisión de Becerra de dejar de seguir a Mernes en Instagram y eliminar rastro de fotos compartidas confirmó lo que muchos fanáticos ya sospechaban: el vínculo entre ellas está quebrado.

El gesto, que rápidamente se volvió tendencia, no es un detalle menor en el mundo de las celebridades. Para las artistas, que han compartido escenarios, colaboraciones de éxito y momentos de intimidad, este "unfollow" público funciona como una declaración oficial de distanciamiento, cerrando una etapa de apoyo mutuo que fue clave para el crecimiento del género en el país.

El origen de las tensiones

Aunque ninguna de las protagonistas ha dado declaraciones directas, el entorno de las cantantes sugiere que la fricción comenzó por cuestiones profesionales que terminaron afectando lo personal. La intensa competencia por los primeros puestos en los charts internacionales y el solapamiento de agendas de lanzamientos habrían generado los primeros chispazos.

A esto se suman rumores sobre diferencias en acuerdos con marcas globales que ambas representan. Lo que antes era una convivencia armoniosa en alfombras rojas y entregas de premios, se transformó en un silencio gélido que hoy se traduce en la ruptura de su contacto digital.

La reacción de los fans

Los seguidores de ambas artistas, conocidos por su actividad constante en redes, no tardaron en notar el cambio. Mientras algunos intentan encontrar explicaciones técnicas, la mayoría interpreta este acto como el fin de una era. La "unión femenina" que ambas pregonaban en el inicio de sus carreras parece haber cedido ante las presiones de una industria cada vez más exigente.

Este distanciamiento también pone en duda futuros proyectos. Se rumoreaba que ambas formarían parte de un ambicioso remix que reuniría a las principales voces del pop argentino; sin embargo, con este panorama, esa posibilidad parece haber quedado archivada definitivamente.

Silencio oficial y nuevos rumbos

Por el momento, María Becerra se muestra enfocada en su próximo álbum y su gira por Estados Unidos, mientras que Emilia Mernes continúa con su éxito arrollador en España, evitando cualquier mención a su colega en las últimas entrevistas.

Para el mundo del espectáculo, este quiebre marca un antes y un después. La relación entre "La Nena de Argentina" y la oriunda de Nogoyá ya no es la misma, y el gesto de María Becerra es la prueba definitiva de que los caminos de las dos máximas estrellas del pop nacional han tomado rumbos opuestos.

Temas Emilia MernesMaría Becerra
