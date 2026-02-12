Alfredo Casero criticó a Víctor Heredia tras el show de Milei en Jesús María: "Sí, abuela"

Por supuesto, la decisión del folklorista de invitar a Milei no estuvo exenta de polémica. El cantante aseguró en entrevistas radiales que la invitación fue espontánea, que no recibió pago extra por ello y que su intención no tenía tintes políticos, recordando que de manera similar había compartido escenario con otras autoridades en el pasado. También desmintió que su gesto respondiera a una postura política personal, afirmando que “no tengo banderas políticas para nada”.