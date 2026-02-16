Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Su propia jefa

Las trayectorias personales también hablan de constancia y sacrificio. María Rosa es artesana desde los ocho años, oficio heredado de su padre. Con ese trabajo crió a cinco hijos y se convirtió en su propia jefa. “He criado a mis hijos gracias a la artesanía. En esta vida no hay que quedarse con ganas de hacer lo que uno quiera, ahora me toca disfrutar porque ellos ya son grandes”, expresó. También dio a conocer una anécdota en un reconocido hotel de San Miguel de Tucumán. “Tuve que ir a dejar un encargo a un hotel cerca del Parque 9 de Julio. El gerente me preguntó tres veces ‘¿Vos sos la artesana?’. Me miraba las uñas, la cara, por entero. La gente cree que el artesano es una señora mayor con polleras largas o alguien que no puede arreglarse, y no es así. Humilde no significa que no puedas vestir una prenda o cuidarte”, relató.