Secciones
SociedadActualidad

“Los sueños sí se cumplen”: primera universitaria en su familia y en un programa de Harvard

Antonella Ivana Ledesma tiene 19 años, estudia Derecho en la UNT e integra la cohorte 2026 del Aspire Leaders Program; desde Tucumán, busca acercar esta oportunidad a otros jóvenes y crear una organización ambiental con impacto local.

MIRADA GLOBAL. Desde San Miguel de Tucumán, Antonella Ledesma fue seleccionada para un programa internacional de liderazgo impulsado por el Aspire Institute. / VICTORIA REINOSO, LA GACETA MIRADA GLOBAL. Desde San Miguel de Tucumán, Antonella Ledesma fue seleccionada para un programa internacional de liderazgo impulsado por el Aspire Institute. / VICTORIA REINOSO, LA GACETA
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 28 Min

Antonella Ivana Ledesma estaba de vacaciones y buscaba algo para hacer. Tenía 19 años, cursaba tercer año de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y, como muchos estudiantes, sentía que el verano podía ser una oportunidad para formarse un poco más. Scrolleando en TikTok se cruzó con un video que hablaba de un programa internacional de liderazgo. Quedaban pocos días para anotarse. Se postuló. A los pocos días, llegó el mail.

“Siempre vi a Harvard como algo lejano, como algo que nunca iba a pasarme. Cuando quedé, sentí que los sueños sí se cumplen”, dice hoy, todavía con sorpresa.

Antonella fue seleccionada para integrar la cohorte 2026 del Aspire Leaders Program, una iniciativa internacional impulsada por el Aspire Institute, vinculada académicamente a la Universidad de Harvard. El programa reúne a jóvenes de todo el mundo que tienen algo en común: son primera generación universitaria o provienen de contextos económicos limitados, y buscan formarse como líderes con impacto social.

ANIMARSE ABRE PUERTAS. La joven con su admisión a Aspire Leaders Program. / VICTORIA REINOSO, LA GACETA ANIMARSE ABRE PUERTAS. La joven con su admisión a Aspire Leaders Program. / VICTORIA REINOSO, LA GACETA

La primera universitaria de su familia

La historia de Antonella encaja perfecto. Es tucumana, de San Miguel de Tucumán, egresada del Instituto Congreso SEOC y la primera universitaria de su familia. Sus padres terminaron solo la primaria. Ella no solo llegó a la universidad pública, sino que hoy transita su carrera con una agenda que combina estudio, clases de inglés, voluntariados y programas de formación.

“Que ese sea uno de los requisitos del programa me emocionó mucho. Mis papás terminaron solo la primaria. Yo pude terminar la secundaria y hoy estudio en la universidad. También mi hermano empieza este año una carrera. Eso es un logro enorme para nosotros”, cuenta.

El Aspire Leaders Program y cómo postularse

El Aspire Leaders Program se cursa de manera virtual, es gratuito y se dicta íntegramente en inglés. Tiene una duración de varias semanas y combina módulos de desarrollo personal y profesional, cursos dictados por docentes de Harvard, clases magistrales y trabajo en red con jóvenes de más de 100 países. Al finalizar, los participantes pasan a integrar una red global de líderes jóvenes y pueden acceder a instancias de financiamiento para exámenes internacionales o proyectos comunitarios.

“Más allá de los contenidos, lo más fuerte es la red. Compartís con chicos de todo el mundo que tienen intereses parecidos y muchas ganas de hacer algo por los demás”, explica Antonella, que hoy cursa el primer módulo del programa.

La convocatoria para la segunda cohorte está abierta. Está dirigido a:

- Personas de entre 18 y 29 años.

- Estudiantes universitarios o graduados recientes.

- Jóvenes de primera generación universitaria o de contextos económicos limitados.

El cursado es online, compatible con el estudio o el trabajo, y el contenido se dicta en inglés. La postulación lleva alrededor de 10 minutos. La inscripción para la Cohorte 2 de 2026 está abierta hasta el 13 de abril de 2026.

Crear una propia para sumar a jóvenes de Tucumán

Eligió estudiar Derecho después de intentar ingresar a Ingeniería y gracias a un profesor del secundario que la acercó al análisis de casos reales. Hoy sueña con la diplomacia, el derecho internacional, los derechos humanos y el cuidado del ambiente. “Me gustaría trabajar en organizaciones internacionales y, en algún momento, crear una propia para sumar a jóvenes de Tucumán con ganas de ayudar”.

Su interés por estas convocatorias apareció recién en primer año de la facultad, cuando empezó a descubrir oportunidades que antes no conocía. Participó en Jóvenes por el Clima, en Alumni Tucumán de la Embajada de Estados Unidos, en Tribu 24 y en distintos proyectos vinculados al ambiente y la comunicación social. “Estas cosas no llegan solas. Hay que buscarlas. Muchos chicos de Tucumán ni saben que existen”, advierte.

PROYECTOS ANTERIORES. Antonella participó en la beca Alumni, que le permitió viajar a Estados Unidos. / CORTESÍA ANTONELLA LEDESMA PROYECTOS ANTERIORES. Antonella participó en la beca Alumni, que le permitió viajar a Estados Unidos. / CORTESÍA ANTONELLA LEDESMA
OTRA OPORTUNIDAD. Ella conoció los modelos a los 18 y desde ahí no se despegó. / CORTESÍA ANTONELLA LEDESMA OTRA OPORTUNIDAD. Ella conoció los modelos a los 18 y desde ahí no se despegó. / CORTESÍA ANTONELLA LEDESMA

Para Antonella, el liderazgo tiene una definición concreta. “Tiene que ver con lo colectivo, con dar una mano cuando uno puede. No es algo individual”, sostiene. También reconoce los obstáculos que atraviesan muchos estudiantes de la universidad pública: el costo del transporte, los materiales, la necesidad de trabajar. “A veces se dejan los sueños de lado por eso”.

Si pudiera volver atrás, a la Antonella adolescente, el mensaje sería simple: animarse. “Yo también tuve miedo, vergüenza, timidez. Pero animarse cambia todo”, dice. Hoy estudia Derecho en la UNT, integra una red global de jóvenes líderes, dialogó con presidentes y sueña con formar parte de UNICEF. Desde Tucumán y desde la universidad pública, su historia invita a seguir soñando.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánEstados UnidosArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El rompecabezas de San Martín en el medio campo

El rompecabezas de San Martín en el medio campo

Cómo ver a San Martín en la Primera Nacional 2026: todo lo que tenés que saber de la nueva plataforma

Cómo ver a San Martín en la Primera Nacional 2026: todo lo que tenés que saber de la nueva plataforma

En el primer viaje tripulado fuera de la órbita terrestre luego de 50 años, Argentina no será sólo espectadora

En el primer viaje tripulado fuera de la órbita terrestre luego de 50 años, Argentina no será sólo espectadora

Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi

Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi

Lo más popular
Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
1

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
2

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
3

Lunes, otra vez

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto
4

Uno por uno: cómo jugaron los futbolistas de Atlético Tucumán en el 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro
5

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?
6

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Más Noticias
¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

Mayores de 50 años: el ejercicio clave para fortalecer los huesos y prevenir la osteoporosis

¿Llueve en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este domingo de de Carnaval

¿Llueve en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este domingo de de Carnaval

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

“Tiempo de Flores”: el emprendimiento que une naturaleza, biodiversidad y la experiencia de vivir el proceso floral desde adentro

La historia de El Bajo: entre rieles, pantanos y abandono

La historia de El Bajo: entre rieles, pantanos y abandono

Yerba Buena: abrieron las inscripciones 2026 para el Instituto Municipal de Idiomas

Yerba Buena: abrieron las inscripciones 2026 para el Instituto Municipal de Idiomas

Fin de semana XXL en Tucumán: ¿en qué lugares estarán las ferias municipales?

Fin de semana XXL en Tucumán: ¿en qué lugares estarán las ferias municipales?

Comentarios