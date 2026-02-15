“Los sueños sí se cumplen”: primera universitaria en su familia y en un programa de Harvard

Antonella Ivana Ledesma estaba de vacaciones y buscaba algo para hacer. Tenía 19 años, cursaba tercer año de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y, como muchos estudiantes, sentía que el verano podía ser una oportunidad para formarse un poco más. Scrolleando en TikTok se cruzó con un video que hablaba de un programa internacional de liderazgo. Quedaban pocos días para anotarse. Se postuló. A los pocos días, llegó el mail.