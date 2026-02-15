“Los sueños sí se cumplen”: primera universitaria en su familia y en un programa de Harvard
Antonella Ivana Ledesma tiene 19 años, estudia Derecho en la UNT e integra la cohorte 2026 del Aspire Leaders Program; desde Tucumán, busca acercar esta oportunidad a otros jóvenes y crear una organización ambiental con impacto local.
Antonella Ivana Ledesma estaba de vacaciones y buscaba algo para hacer. Tenía 19 años, cursaba tercer año de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y, como muchos estudiantes, sentía que el verano podía ser una oportunidad para formarse un poco más. Scrolleando en TikTok se cruzó con un video que hablaba de un programa internacional de liderazgo. Quedaban pocos días para anotarse. Se postuló. A los pocos días, llegó el mail.
“Siempre vi a Harvard como algo lejano, como algo que nunca iba a pasarme. Cuando quedé, sentí que los sueños sí se cumplen”, dice hoy, todavía con sorpresa.
Antonella fue seleccionada para integrar la cohorte 2026 del Aspire Leaders Program, una iniciativa internacional impulsada por el Aspire Institute, vinculada académicamente a la Universidad de Harvard. El programa reúne a jóvenes de todo el mundo que tienen algo en común: son primera generación universitaria o provienen de contextos económicos limitados, y buscan formarse como líderes con impacto social.
La primera universitaria de su familia
La historia de Antonella encaja perfecto. Es tucumana, de San Miguel de Tucumán, egresada del Instituto Congreso SEOC y la primera universitaria de su familia. Sus padres terminaron solo la primaria. Ella no solo llegó a la universidad pública, sino que hoy transita su carrera con una agenda que combina estudio, clases de inglés, voluntariados y programas de formación.
“Que ese sea uno de los requisitos del programa me emocionó mucho. Mis papás terminaron solo la primaria. Yo pude terminar la secundaria y hoy estudio en la universidad. También mi hermano empieza este año una carrera. Eso es un logro enorme para nosotros”, cuenta.
El Aspire Leaders Program y cómo postularse
El Aspire Leaders Program se cursa de manera virtual, es gratuito y se dicta íntegramente en inglés. Tiene una duración de varias semanas y combina módulos de desarrollo personal y profesional, cursos dictados por docentes de Harvard, clases magistrales y trabajo en red con jóvenes de más de 100 países. Al finalizar, los participantes pasan a integrar una red global de líderes jóvenes y pueden acceder a instancias de financiamiento para exámenes internacionales o proyectos comunitarios.
“Más allá de los contenidos, lo más fuerte es la red. Compartís con chicos de todo el mundo que tienen intereses parecidos y muchas ganas de hacer algo por los demás”, explica Antonella, que hoy cursa el primer módulo del programa.
La convocatoria para la segunda cohorte está abierta. Está dirigido a:
- Personas de entre 18 y 29 años.
- Estudiantes universitarios o graduados recientes.
- Jóvenes de primera generación universitaria o de contextos económicos limitados.
El cursado es online, compatible con el estudio o el trabajo, y el contenido se dicta en inglés. La postulación lleva alrededor de 10 minutos. La inscripción para la Cohorte 2 de 2026 está abierta hasta el 13 de abril de 2026.
Crear una propia para sumar a jóvenes de Tucumán
Eligió estudiar Derecho después de intentar ingresar a Ingeniería y gracias a un profesor del secundario que la acercó al análisis de casos reales. Hoy sueña con la diplomacia, el derecho internacional, los derechos humanos y el cuidado del ambiente. “Me gustaría trabajar en organizaciones internacionales y, en algún momento, crear una propia para sumar a jóvenes de Tucumán con ganas de ayudar”.
Su interés por estas convocatorias apareció recién en primer año de la facultad, cuando empezó a descubrir oportunidades que antes no conocía. Participó en Jóvenes por el Clima, en Alumni Tucumán de la Embajada de Estados Unidos, en Tribu 24 y en distintos proyectos vinculados al ambiente y la comunicación social. “Estas cosas no llegan solas. Hay que buscarlas. Muchos chicos de Tucumán ni saben que existen”, advierte.
Para Antonella, el liderazgo tiene una definición concreta. “Tiene que ver con lo colectivo, con dar una mano cuando uno puede. No es algo individual”, sostiene. También reconoce los obstáculos que atraviesan muchos estudiantes de la universidad pública: el costo del transporte, los materiales, la necesidad de trabajar. “A veces se dejan los sueños de lado por eso”.
Si pudiera volver atrás, a la Antonella adolescente, el mensaje sería simple: animarse. “Yo también tuve miedo, vergüenza, timidez. Pero animarse cambia todo”, dice. Hoy estudia Derecho en la UNT, integra una red global de jóvenes líderes, dialogó con presidentes y sueña con formar parte de UNICEF. Desde Tucumán y desde la universidad pública, su historia invita a seguir soñando.