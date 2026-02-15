Adiós al calefón a la vista: la tendencia 2026 para ocultarlo y ganar espacio en casa

Durante años, el calefón ocupó un lugar incómodo en cocinas, lavaderos y baños: necesario para el funcionamiento del hogar, pero difícil de integrar desde lo estético. Este electrodoméstico, uno de los más complejos de disimular, condicionó el diseño de muchos ambientes y obligó a priorizar la funcionalidad por sobre la estética.
Sin embargo, en 2026 ese escenario comienza a cambiar. Una nueva tendencia en diseño interior propone ocultar el calefón dentro de un mueble tipo alacena, con el objetivo de lograr ambientes más ordenados, modernos y eficientes. La propuesta gana terreno especialmente en casas y departamentos pequeños, donde optimizar el espacio se vuelve una necesidad cada vez más importante.
La tendencia que busca dejar atrás el calefón a la vista
La idea de disimular el calefón suma cada vez más adeptos. El uso de muebles tipo alacena permite integrarlo al diseño general del ambiente y quitarlo del primer plano visual. Así, el aparato deja de percibirse como un problema estético y pasa a formar parte de una solución funcional que, además, puede aportar metros útiles.
Estos muebles no solo ocultan el calefón, sino que también ofrecen espacio extra de guardado. Los estantes suelen destinarse a productos de limpieza, ollas, utensilios o textiles del hogar, elementos que habitualmente no tienen un lugar definido en cocinas o lavaderos.
El resultado es un ambiente más prolijo y armónico, donde la estética acompaña la funcionalidad. La tendencia responde a una demanda creciente: hogares prácticos, pero también visualmente coherentes y atractivos, consignó C5N.
Requisitos técnicos y recomendaciones
Para incorporar un mueble que oculte el calefón es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos. Se recomienda que cuente con ventilación trasera y superior para evitar riesgos, y que esté construido con materiales resistentes al calor.
Los estantes laterales o inferiores permiten aprovechar mejor el espacio, mientras que las puertas -corredizas o abatibles- suelen replicar el estilo del resto del mobiliario para lograr una integración visual completa. Algunos modelos incluyen estantes regulables o nichos abiertos que aportan un detalle decorativo adicional.
Antes de instalar este tipo de soluciones, es fundamental verificar que se respeten las normas de ventilación vigentes, garantizar acceso suficiente para el mantenimiento del equipo y consultar siempre con un gasista matriculado para realizar la instalación de forma segura.