Si estudiás Psicología podés anotarte a esta pasantía paga en un centro terapéutico de Tucumán

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán abrió una convocatoria que muchos estudiantes esperan en los últimos años de la carrera: una pasantía rentada con práctica real en un dispositivo terapéutico.
El destino es la Clínica Casa Grande, un espacio que trabaja con talleres del Centro de Día y del Centro Educativo Terapéutico. El rol del pasante no será observar desde afuera, sino integrarse a las dinámicas grupales que forman parte del tratamiento cotidiano.
Qué experiencia propone esta pasantía
La propuesta apunta al trabajo en talleres terapéuticos con pacientes, en un contexto institucional donde el abordaje grupal y comunitario es central.
El pasante acompaña actividades, participa de las dinámicas y se suma al equipo que sostiene el funcionamiento del espacio.
Es una experiencia pensada para aplicar contenidos de la carrera en situaciones reales, con supervisión y en contacto directo con la práctica clínica vinculada a discapacidad.
Un esquema que se puede combinar con la cursada
La pasantía dura seis meses y puede renovarse. La carga es de 20 horas semanales, de lunes a viernes, con dos turnos posibles: de 9 a 13 o de 15 a 19.
Ese formato permite sostener la cursada y, al mismo tiempo, sumar una experiencia profesional concreta antes de recibirse.
Qué piden para postularse
La convocatoria está dirigida a alumnos regulares de Psicología de la UNT. Se solicita tener aprobada o regularizada la materia “Teorías e Intervenciones en el campo grupal y comunitario”.
Además, se valorará haber cursado o aprobado “Psicología y Discapacidad”, un contenido muy vinculado al tipo de trabajo que se realiza en la clínica.
Cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo
Hay tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de febrero de 2026 a las 12. Para recibir el formulario, los interesados deben escribir al correo secextension@psicologia.unt.edu.ar
Ese mail es el único canal para acceder a la inscripción, por lo que se recomienda enviarlo con anticipación.
Para quienes buscan salir del aula y empezar a tener contacto directo con el trabajo profesional, esta pasantía aparece como una oportunidad concreta para hacerlo dentro de un espacio terapéutico en funcionamiento.