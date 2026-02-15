La CGT endurece su postura y avanza hacia un paro general: “Están dadas las condiciones”

La CGT acelera definiciones y podría convocar a un paro nacional frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno en la Cámara de Diputados. El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, advirtió que “están dadas las condiciones” para una medida de fuerza y confirmó que el Consejo Directivo se reunirá de urgencia para definir el plan de acción.