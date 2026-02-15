Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi

Cuando el Wi-Fi empieza a funcionar mal, la explicación más común suele ser técnica. El proveedor anda lento, hay muchos dispositivos conectados o la señal no llega bien a toda la casa. Pero no siempre es así. En algunos casos, una conexión inestable o más lenta de lo habitual puede indicar algo distinto. Alguien podría estar usando la red sin permiso, ya sea porque obtuvo la contraseña o porque la configuración quedó expuesta.
El problema no es solo la velocidad. Un intruso en la red puede consumir ancho de banda, espiar tráfico a partir de vulnerabilidades en routers, acceder a dispositivos conectados o usar la conexión para actividades ilegales. Detectar este tipo de situaciones no requiere ser experto ni instalar programas complejos: con algunas señales claras y ajustes básicos, es posible recuperar el control del Wi-Fi doméstico.
Señales que pueden alertar sobre un acceso no autorizado
La primera señal suele ser la lentitud persistente. Si la conexión funciona mal incluso cuando hay pocos dispositivos propios conectados, conviene investigar un poco más.
Otra pista es que el router tenga luces de actividad constantes aun cuando no se está usando internet. Si nadie está navegando y el tráfico sigue activo, puede haber accesos no autorizados.
También es una alerta encontrar dispositivos desconocidos en la red. Muchos routers permiten ver una lista de equipos conectados: si aparece algo que no reconocés, como un celular, una notebook o un nombre extraño, es una señal clara.
Cambios inesperados en la configuración del router, reinicios espontáneos o cortes frecuentes también pueden indicar un problema de seguridad, no solo técnico.
Cómo detectar dispositivos extraños en la red
El primer paso es entrar a la configuración del router desde un navegador. Generalmente se accede escribiendo una dirección como 192.168.0.1 o 192.168.1.1 y usando el usuario y contraseña del equipo.
Dentro del panel hay una sección que muestra los dispositivos conectados. Allí se listan celulares, computadoras, televisores y otros equipos que están usando el Wi-Fi en ese momento.
Conviene revisar con calma y comparar con los dispositivos reales de la casa. Si aparece algo que no reconocés, anotá su nombre o dirección y seguí con el siguiente paso. Algunos routers y aplicaciones móviles muestran además el consumo de cada equipo: un dispositivo desconocido con uso activo es una señal clara de intrusión.
Cómo expulsar a un intruso y proteger la red
El primer paso para expulsar a un intruso es cambiar la contraseña del Wi-Fi. Al hacerlo, todos los dispositivos deberán reconectarse, incluidos los no autorizados.
La nueva clave debe ser larga y única, sin datos obvios como direcciones o nombres. Usar cifrado WPA2 o WPA3 es fundamental para evitar accesos fáciles.
También es importante cambiar la contraseña de acceso al router, ya que muchos equipos siguen usando claves genéricas. Esto evita que alguien vuelva a entrar a la configuración.
Desactivar funciones como WPS, que permite conectarse con un botón o PIN, suma una capa extra de seguridad. Si el router lo permite, se puede ocultar el nombre de la red o limitar la cantidad de dispositivos conectados.