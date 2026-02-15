Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi

Cuando el Wi-Fi empieza a funcionar mal, la explicación más común suele ser técnica. El proveedor anda lento, hay muchos dispositivos conectados o la señal no llega bien a toda la casa. Pero no siempre es así. En algunos casos, una conexión inestable o más lenta de lo habitual puede indicar algo distinto. Alguien podría estar usando la red sin permiso, ya sea porque obtuvo la contraseña o porque la configuración quedó expuesta.