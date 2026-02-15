Estos son los beneficios de saltar la soga para el cuerpo y el cerebro

A su vez, también señala que el ejercicio continuo al saltar la cuerda ayuda a mejorar la coordinación y el equilibrio, pues exige sincronización constante entre pies y manos para mantener un ritmo fluido. De acuerdo al fisiólogo Pete McCall, del ACE, saltar la cuerda es uno de los ejercicios aeróbicos más efectivos y accesibles, que se puede realizar en cualquier lugar y sin necesidad de equipo especial. A un ritmo moderado de 100 saltos por minuto, esta actividad puede llegar a quemar hasta 802 calorías por hora, lo que la convierte en una opción completa y eficiente para mejorar la condición física.