Cómo inscribirse en Desafío Atenea, el concurso de preguntas y respuestas de OLGA

Conducido por Iván de Pineda, el programa convoca a estudiantes universitarios de todo el país a competir por $30.000.000

IVÁN DE PINEDA. El Desafío Atenea reunirá a 50 equipos de estudiantes para definir al mejor del país. IVÁN DE PINEDA. El Desafío Atenea reunirá a 50 equipos de estudiantes para definir al mejor del país. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 18 Min

OLGA apuesta fuerte a un formato que pone a los estudiantes y al conocimiento en el centro del espectáculo. Desafío Atenea 2026, que será conducido por Iván de Pineda, reunirá a estudiantes universitarios de todo el país en una competencia federal que buscará consagrar al mejor equipo académico de Argentina.

La propuesta combina cultura general, rapidez mental y trabajo en equipo en un entorno de show en vivo, pensado para una audiencia digital, con una estética muy yankee, luces, escenografía y dinámica.. La grabación se realizará el 12 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, con público presente, y luego se emitirá on demand por el canal de streaming.

Cómo será la competencia

Participarán 150 estudiantes, distribuidos en 50 equipos de tres integrantes. Cada equipo representará a su universidad y atravesará distintas instancias de juego hasta llegar a la definición final.

Las pruebas pondrán a prueba conocimientos académicos, memoria, lógica y capacidad de resolver consignas bajo presión. El objetivo es claro: encontrar al equipo universitario con mejor desempeño integral del país.

Un premio que marca la diferencia

El incentivo principal será de $30.000.000 para el equipo ganador. Además del reconocimiento nacional y la visibilidad en uno de los canales de streaming más vistos.

CONOCIMIENTO. El Desafío Atenea reunirá a 50 equipos universitarios para definir al mejor del país. CONOCIMIENTO. El Desafío Atenea reunirá a 50 equipos universitarios para definir al mejor del país. / CAPTURA DE PANTALLA

Requisitos para participar

La convocatoria es abierta, federal y tiene condiciones simples:

- Ser mayor de 18 años

- Ser estudiante regular de una universidad argentina

- Formar un equipo de tres personas de la misma universidad. aunque los integrantes pueden pertenecer a distintas carreras

- Presentar constancia de alumno regular emitida por la institución

- No importa qué estudien, sino cómo aplican lo que saben.

Cómo anotarse en Desafío Atenea

La inscripción ya está habilitada y se realiza de forma online a través de: www.desafioatenea.com

En el Instagram oficial: @desafio.atenea también se publicarán novedades, fechas clave y detalles del proceso de selección.

Una vidriera nacional para el talento universitario

Desafío Atenea propone algo distinto dentro del entretenimiento actual. En lugar de premiar habilidades físicas o artísticas, pone el foco en la formación académica, la cultura general y la inteligencia colectiva, dentro de un formato que visualmente recuerda a los grandes shows internacionales.

