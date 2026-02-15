Cómo inscribirse en Desafío Atenea, el concurso de preguntas y respuestas de OLGA

OLGA apuesta fuerte a un formato que pone a los estudiantes y al conocimiento en el centro del espectáculo. Desafío Atenea 2026, que será conducido por Iván de Pineda, reunirá a estudiantes universitarios de todo el país en una competencia federal que buscará consagrar al mejor equipo académico de Argentina.
La propuesta combina cultura general, rapidez mental y trabajo en equipo en un entorno de show en vivo, pensado para una audiencia digital, con una estética muy yankee, luces, escenografía y dinámica.. La grabación se realizará el 12 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, con público presente, y luego se emitirá on demand por el canal de streaming.
Cómo será la competencia
Participarán 150 estudiantes, distribuidos en 50 equipos de tres integrantes. Cada equipo representará a su universidad y atravesará distintas instancias de juego hasta llegar a la definición final.
Las pruebas pondrán a prueba conocimientos académicos, memoria, lógica y capacidad de resolver consignas bajo presión. El objetivo es claro: encontrar al equipo universitario con mejor desempeño integral del país.
Un premio que marca la diferencia
El incentivo principal será de $30.000.000 para el equipo ganador. Además del reconocimiento nacional y la visibilidad en uno de los canales de streaming más vistos.
Requisitos para participar
La convocatoria es abierta, federal y tiene condiciones simples:
- Ser mayor de 18 años
- Ser estudiante regular de una universidad argentina
- Formar un equipo de tres personas de la misma universidad. aunque los integrantes pueden pertenecer a distintas carreras
- Presentar constancia de alumno regular emitida por la institución
- No importa qué estudien, sino cómo aplican lo que saben.
Cómo anotarse en Desafío Atenea
La inscripción ya está habilitada y se realiza de forma online a través de: www.desafioatenea.com
En el Instagram oficial: @desafio.atenea también se publicarán novedades, fechas clave y detalles del proceso de selección.
Una vidriera nacional para el talento universitario
Desafío Atenea propone algo distinto dentro del entretenimiento actual. En lugar de premiar habilidades físicas o artísticas, pone el foco en la formación académica, la cultura general y la inteligencia colectiva, dentro de un formato que visualmente recuerda a los grandes shows internacionales.