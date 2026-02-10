Concepción, una ciudad convulsionada por el ataque a Patricio Ledezma

Según confiaron fuentes judiciales, la Policía ya habría solicitado medidas contra ambos jóvenes, ya que se habrían sumado indicios para que al menos sean investigados por la agresión. José María Molina, representante legal de Ledezma, también habría solicitado que se avance en ese sentido. Los planteos podrían haber sido presentados el viernes, pero como la fiscala Mónica García de Targa dejó el caso, recién ayer comenzaron a ser analizados por Gerardo Salas, el nuevo representante del Ministerio Público que interviene en el expediente.