Secciones
Seguridad

Concepción, una ciudad convulsionada por el ataque a Patricio Ledezma
Concepción, una ciudad convulsionada por el ataque a Patricio Ledezma
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

“No miento, digo la verdad. En el video quedó claro que fui atacado por varias personas y no por una sola, como están tratando de hacer creer. La saqué barata y puedo contarla. Insisto: no quiero que sean juzgados inocentes, pero sí que los responsables paguen por lo que hicieron. Si no se hace nada, estos hechos se seguirán repitiendo en toda la provincia”, declaró Patricio Ledezma, el joven agredido.

La víctima, durante la audiencia de ayer, reconoció que comprende perfectamente la conmoción que generó el caso en Concepción. “La verdad es que es llamativo todo lo que está pasando. El sábado, por cuestiones de seguridad, me mantuvieron en otro lugar y acompañado por la Policía. Ojalá que estos chicos, si realmente no tuvieron nada que ver, digan lo que saben para que se termine todo”, añadió.

En Concepción, el caso generó un clima de tensión. Por un lado, se realizó una importante marcha para pedir la libertad de Santiago Bagne y, el domingo, se celebró una misa para pedir ayuda divina por Santiago Carreras. Los padres de los acusados recibieron el apoyo de allegados y familiares. En ambos casos, los participantes se preguntaban por qué no se avanza en otras líneas de investigación.

Alta tensión

El domingo por la tarde, según confiaron familiares del último liberado, se registró un momento de alta tensión. Entre los asistentes se encontraba el padre de uno de los jóvenes señalados por quien había estado detenido. Si bien la situación no pasó a mayores, le habrían recriminado su presencia en el lugar. “Ese chico está acá porque tu hijo no se hizo cargo de lo que pasó”, le habrían reclamado.

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

María José Medina, madre de Carreras, se mostró irónica y sostuvo que, según la información que ella manejaba, Belisario Iturbe y Mariano Costa Rojano podrían haber abandonado Concepción antes de que detuvieran a su hijo. “La Justicia tiene que investigar esta situación”, reclamó.

Según confiaron fuentes judiciales, la Policía ya habría solicitado medidas contra ambos jóvenes, ya que se habrían sumado indicios para que al menos sean investigados por la agresión. José María Molina, representante legal de Ledezma, también habría solicitado que se avance en ese sentido. Los planteos podrían haber sido presentados el viernes, pero como la fiscala Mónica García de Targa dejó el caso, recién ayer comenzaron a ser analizados por Gerardo Salas, el nuevo representante del Ministerio Público que interviene en el expediente.

Temas ConcepciónInseguridadPatricio Ledezma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Investigan al mismo grupo que golpeó a Patricio Ledezma por un tercer ataque en las villas

Ataque en Tafí del Valle: Huirapuca repudió la violencia y anticipó sanciones si se confirma la participación de sus jugadores

Ataque en Tafí del Valle: Huirapuca repudió la violencia y anticipó sanciones si se confirma la participación de sus jugadores

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Ataque en Tafí del Valle: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Ataque en Tafí del Valle: los acusados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz

Lo más popular
San Valentín con premio: sushi, amor y un plan perfecto
1

San Valentín con premio: sushi, amor y un plan perfecto

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos
2

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

Cuando el esfuerzo vence a la adversidad
3

Cuando el esfuerzo vence a la adversidad

4

La emergencia de los vecinos de un barrio de Tafí Viejo

5

Cartas de lectores: la democracia

6

Cartas de lectores: inundaciones y política electoral

Más Noticias
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

Se difunde la inflación con el viejo termómetro

Se difunde la inflación con el viejo termómetro

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

En épocas de inteligencia artificial, la Psicología promete tanto como los algoritmos

San Valentín con premio: sushi, amor y un plan perfecto

San Valentín con premio: sushi, amor y un plan perfecto

Comentarios