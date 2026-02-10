Concepción, una ciudad convulsionada por el ataque a Patricio Ledezma

“No miento, digo la verdad. En el video quedó claro que fui atacado por varias personas y no por una sola, como están tratando de hacer creer. La saqué barata y puedo contarla. Insisto: no quiero que sean juzgados inocentes, pero sí que los responsables paguen por lo que hicieron. Si no se hace nada, estos hechos se seguirán repitiendo en toda la provincia”, declaró Patricio Ledezma, el joven agredido.
La víctima, durante la audiencia de ayer, reconoció que comprende perfectamente la conmoción que generó el caso en Concepción. “La verdad es que es llamativo todo lo que está pasando. El sábado, por cuestiones de seguridad, me mantuvieron en otro lugar y acompañado por la Policía. Ojalá que estos chicos, si realmente no tuvieron nada que ver, digan lo que saben para que se termine todo”, añadió.
En Concepción, el caso generó un clima de tensión. Por un lado, se realizó una importante marcha para pedir la libertad de Santiago Bagne y, el domingo, se celebró una misa para pedir ayuda divina por Santiago Carreras. Los padres de los acusados recibieron el apoyo de allegados y familiares. En ambos casos, los participantes se preguntaban por qué no se avanza en otras líneas de investigación.
Alta tensión
El domingo por la tarde, según confiaron familiares del último liberado, se registró un momento de alta tensión. Entre los asistentes se encontraba el padre de uno de los jóvenes señalados por quien había estado detenido. Si bien la situación no pasó a mayores, le habrían recriminado su presencia en el lugar. “Ese chico está acá porque tu hijo no se hizo cargo de lo que pasó”, le habrían reclamado.
María José Medina, madre de Carreras, se mostró irónica y sostuvo que, según la información que ella manejaba, Belisario Iturbe y Mariano Costa Rojano podrían haber abandonado Concepción antes de que detuvieran a su hijo. “La Justicia tiene que investigar esta situación”, reclamó.
Según confiaron fuentes judiciales, la Policía ya habría solicitado medidas contra ambos jóvenes, ya que se habrían sumado indicios para que al menos sean investigados por la agresión. José María Molina, representante legal de Ledezma, también habría solicitado que se avance en ese sentido. Los planteos podrían haber sido presentados el viernes, pero como la fiscala Mónica García de Targa dejó el caso, recién ayer comenzaron a ser analizados por Gerardo Salas, el nuevo representante del Ministerio Público que interviene en el expediente.