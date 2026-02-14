Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne

De acuerdo con el abogado, el imputado identificó en los videos a no menos de ocho o nueve personas que aparecen en el tumulto. También señaló a quien, según su relato, habría agredido a Ledezma, aunque aclaró que dijo no haber presenciado ese momento de manera directa. “No es un dato menor que haya coincidido en mencionar a las personas que salieron del boliche para ver cómo estaba con quienes participaron en el hecho”, añadió.