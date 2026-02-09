Otra mirada sobre el narcotráfico en Tucumán: bandas atomizadas y falta de investigación

“Tucumán tiene muchas bandas criminales atomizadas, aunque aún sin capacidad de imponer hegemonía, pero que son muy violentas”, destacó el legislador radical José Cano. “Esto explica el caos que se produce cada tanto en los territorios en los que actúan. La provincia tiene varios casos de homicidios violentos vinculados al narcotráfico que, a la fecha, no fueron resueltos. Si las investigaciones judiciales no se profundizan, los narcos seguirán ganando terreno”, advirtió en una entrevista con LA GACETA.
“La política de seguridad en general, y no sólo la vinculada al narcotráfico, durante los últimos 20 años se acostumbró a detener, juzgar y condenar lo que se llevó por delante, y no el resultado de investigaciones complejas. Eso es un problema estructural, no solamente en Tucumán sino en el país, y es una de las cuestiones que se tiene que revertir y mejorar”, sostuvo Federico Pelli, diputado nacional por La Libertad Avanza.