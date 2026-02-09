Otra mirada sobre el narcotráfico en Tucumán: bandas atomizadas y falta de investigación

“La política de seguridad en general, y no sólo la vinculada al narcotráfico, durante los últimos 20 años se acostumbró a detener, juzgar y condenar lo que se llevó por delante, y no el resultado de investigaciones complejas. Eso es un problema estructural, no solamente en Tucumán sino en el país, y es una de las cuestiones que se tiene que revertir y mejorar”, sostuvo Federico Pelli, diputado nacional por La Libertad Avanza.