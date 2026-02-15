Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

Bad Bunny usó la camiseta argentina para tocar

Bad Bunny usó la camiseta de la selección argentina durante su show en River, según reportó La Nación. La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos con el homenaje a Soda Stereo, donde el estadio completo se sumó al canto en una versión especial de “De música ligera”, gesto que unió al artista puertorriqueño con la historia del rock argentino. El cierre, con fuegos artificiales y una seguidilla de sus canciones más populares, confirmó el impacto de su regreso y dejó en claro por qué es uno de los artistas más convocantes del mundo.