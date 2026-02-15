Secciones
Bad Bunny en River: quiénes fueron las tres artistas argentinas invitadas

Desde el primer tema, el público respondió con euforia a un repertorio cargado de éxitos y a una puesta en escena pensada para convertir el recital en una experiencia colectiva

El regreso de Bad Bunny a la Argentina se convirtió en una celebración multitudinaria. En su primera noche en el estadio River Plate, el cantante ofreció un show de casi dos horas que hizo bailar y cantar a más de 70 mil personas, marcando el inicio de sus esperadas presentaciones en el país. Desde el primer tema, el público respondió con euforia a un repertorio cargado de éxitos y a una puesta en escena pensada para convertir el recital en una experiencia colectiva caracterizada por la emoción y el perreo.

La jornada comenzó desde temprano, con miles de fans que colmaron las inmediaciones del estadio en medio de una gran expectativa. El espectáculo incluyó la participación de artistas invitados, guiños a la cultura argentina y momentos de fuerte conexión emocional con el público. En uno de los pasajes más destacados, el artista expresó su felicidad por volver al país y agradeció el cariño de los fans, al asegurar que regresar a Argentina se siente “como volver a casa”.

¿Quiénes fueron las invitadas sorpresa de Bad Bunny?

El concierto recorrió distintas etapas de su carrera con canciones como “Callaita”, “Tití me preguntó”, “Neverita” y “Ojitos lindos”, que fueron coreadas por todo el estadio. Uno de los momentos más celebrados ocurrió cuando el cantante apareció con la camiseta de la selección argentina y compartió el escenario con artistas locales como Tini Stoessel, María Becerra y La Joaqui, lo que desató una ovación generalizada entre los presentes.

Para un segmento del concierto, Benito usó la camiseta celeste y blanca y, como si eso fuera poco, eligió llevar impreso el número 19, con el cual Lionel Messi debutó en la selección argentina y usó para disputar su primer Mundial, el de Alemania en 2006.

Bad Bunny usó la camiseta argentina para tocar

Bad Bunny usó la camiseta de la selección argentina durante su show en River, según reportó La Nación. La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos con el homenaje a Soda Stereo, donde el estadio completo se sumó al canto en una versión especial de “De música ligera”, gesto que unió al artista puertorriqueño con la historia del rock argentino. El cierre, con fuegos artificiales y una seguidilla de sus canciones más populares, confirmó el impacto de su regreso y dejó en claro por qué es uno de los artistas más convocantes del mundo.

Por cuestiones climáticas, la organización anunció que el show del 14 de febrero se adelantará una hora. La grilla quedó establecida de la siguiente manera: apertura de puertas a las 16, Ramma a las 18, Chuwi a las 19 y Bad Bunny a partir de las 20. El fenómeno no se detiene y la fiesta en River Plate promete seguir siendo inolvidable a pesar de los cambios y la posible lluvia.

