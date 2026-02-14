Las fintech piden ser incluidas en la reforma laboral

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, las fintech se reactivaron insistiéndole al Gobierno que incluya un artículo que se quitó: el que habilita el cobro de salarios a través de billeteras virtuales. El PRO presiona a La Libertad Avanza (LLA) para que reincorpore este ítem, mientras que los bancos advierten que no cuentan con garantías y provocan un mayor riesgo patrimonial para los usuarios.
La Cámara Argentina de Fintech emitió un comunicado en el que se reclama que, el pasado miércoles en la Cámara alta, “se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”. Además, se insiste con que el país “necesita con urgencia una modernización laboral profunda” que esté “alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI”.
Las empresas del sector citaron un informe de la consultora Isonomía, que afirma que nueve de cada 10 argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo. “Entre los jóvenes, ocho de cada 10 cree que hacerlo en billeteras virtuales sería más práctico y siete de cada 10 las percibe como una opción más segura”, señalan.
El argumento principal de las fintech es que las billeteras virtuales operan dentro de un marco supervisado por el Banco Central, con normas de prevención de lavado, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones. “No hay vacío normativo ni informalidad. Hay competencia y un sistema plenamente integrado”, insisten.
Otro planteo es que la libertad de elegir dónde cobrar el salario “no debilita al sistema financiero” sino que “lo obliga a competir por el cliente”. “Ampliar opciones es ampliar derechos. Postergar esta discusión no elimina el problema de fondo: la normativa vigente ya no refleja cómo los argentinos usan su dinero ni qué modelo de libertad económica esperan”, aseveran.
Es así que las compañías del sector reiteran que continuarán impulsando el debate en la Cámara de Diputados y trabajando “para que el artículo vuelva a ser incluido en la discusión legislativa”. La propuesta inicialmente estaba contenida en el proyecto, pero durante el último tramo de las negociaciones fue excluida y no estuvo contemplada en el texto final que se trató en la Cámara de Senadores de la Nación.
“Estamos convencidos de que reconocer el derecho de los trabajadores a elegir no es una concesión sectorial, sino una actualización imprescindible que fortalece el espíritu de la reforma laboral y la modernización que la Argentina necesita”, destaca el texto donde, además, se subraya que “el salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle”.
La insistencia de las fintech fue observada y respaldada por el bloque del PRO que, a través de un comunicado, pidieron que se vuelva a agregar el artículo mencionado porque -plantean- “cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo”. “No es el Estado el que tiene que decidir eso. Por eso rechazamos la modificación del artículo 35 de la reforma laboral que elimina la posibilidad de cobrar a través de medios virtuales regulados por el Banco Central”, remarca el escrito.
Sin garantías
El planteo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abbapra), reiterado en la previa del tratamiento del texto en el Senado, es que las billeteras virtuales no cuentan con garantías para los usuarios, ya que no se les exige “un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades bancarias”, según pidieron por escrito a la senadora nacional, Patricia Bullrich, y al presidente de Diputados, Martín Menem.
Los bancos consideran que, de implementarse, habría “claros e inmediatos efectos adversos y directos en la inversión, el empleo y el crecimiento económico, impactando de manera particularmente negativa en el financiamiento de las pymes”.