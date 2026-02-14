Las fintech piden ser incluidas en la reforma laboral

La insistencia de las fintech fue observada y respaldada por el bloque del PRO que, a través de un comunicado, pidieron que se vuelva a agregar el artículo mencionado porque -plantean- “cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo”. “No es el Estado el que tiene que decidir eso. Por eso rechazamos la modificación del artículo 35 de la reforma laboral que elimina la posibilidad de cobrar a través de medios virtuales regulados por el Banco Central”, remarca el escrito.