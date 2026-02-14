Secciones
SociedadEstilo de vida

Un inflable gigante, atractivo en la avenida Perón

La atracción se convirtió en uno de los planes más elegidos de las vacaciones, con cientos de personas que cada noche hacen fila para entrar y divertirse.

DESAFÍO. Antes de ingresar, los niños se colocan las medias obligatorias. Chicos y grandes recorren los obstáculos, toboganes y juegos del inflable hasta que logran completar el circuito. la gaceta / fotos de osvaldo ripoll DESAFÍO. Antes de ingresar, los niños se colocan las medias obligatorias. Chicos y grandes recorren los obstáculos, toboganes y juegos del inflable hasta que logran completar el circuito. la gaceta / fotos de osvaldo ripoll
Hace 1 Hs

De lejos parece un parque de diversiones sencillo, pero alcanza con acercarse unos minutos para entender que es algo más: una prueba de resistencia, una carrera improvisada y una excusa perfecta para volver a jugar como chicos. En avenida Perón y Las Rosas, Zona Xtreme despliega un circuito inflable gigante que reúne a familias enteras, grupos de amigos, niños y adultos dispuestos a transpirar, reírse y volver a hacer la fila para entrar otra vez.

La propuesta se instaló como una de las actividades más convocantes del verano en Yerba Buena. Se trata de una cadena de obstáculos inflables de 300 metros, con desafíos pensados para personas de entre 3 y 70 años. Los turnos son de media hora y cuestan $17.000. Hay promociones dos pases para dos personas de media hora cada uno, por $30.000, promociones para cuatro o más personas a $12.500 cada uno y un valor diferencial para personas con CUD de $12.000. El uso de medias es obligatorio y quienes no lleven pueden alquilarlas por $2.000 o comprarlas por $5.000.

Un parque que no para

Micaela, una de las trabajadoras del lugar, explicó cómo funciona el parque y el movimiento diario. “La atracción lleva casi un mes desde la inauguración y vamos a seguir hasta el mes de abril. Es un parque inflable gigante. El acceso les permite subir al pelotero durante 30 minutos a cada persona. En ese tiempo pueden hacer el recorrido las veces que quieran. También está la opción de pase libre, que dura toda la jornada. A veces abrimos de 18 a 23 y otras de 19 a 23, según el día”, contó.

EN LA FILA. Las familias llegan al lugar para jugar en el primer turno. EN LA FILA. Las familias llegan al lugar para jugar en el primer turno.

La afluencia de público es constante: “mucha gente viene todas las noches. Los fines de semana se llena mucho más, sobre todo los domingos”, señaló y agregó que lejos de ser una propuesta pensada solo para niños, el público adulto tiene un rol protagónico: “no es solo para niños. También es para gente grande, para jóvenes que vienen en grupos de amigos y para adultos. De hecho, viene más gente grande que niños”.

Yerba Buena fue distinguida por Nación: $12 millones para promoción turística

Yerba Buena fue distinguida por Nación: $12 millones para promoción turística

El recorrido combina distintos desafíos inflables. “Tiene obstáculos, toboganes y distintos juegos. El último recorrido termina en una zapatilla gigante, que es un tobogán súper grande”, describió Micaela.

Carnaval acuático

Según indicaron, para el fin de semana largo, la propuesta suma un condimento especial. “Este sábado por Carnaval habrá un volcán de espuma y una pileta de nueve metros al final del circuito. Va a ser todo acuático”, anticiparon los organizadores.

JUEGO. El ingreso se realiza por turnos de 30 minutos, con pulseras. JUEGO. El ingreso se realiza por turnos de 30 minutos, con pulseras.

La edad no parece ser un límite. “Se puede ingresar desde los 3 años hasta los 72 años. Vino un señor de 72 años, súper atlético, y aguantó más que un niño”, relató Micaela. Sobre los tiempos del recorrido, detalló: “Los niños lo hacen en 5 o 6 minutos. Los adultos, más o menos, tardan unos 10 minutos, pero no quieren salir: salen y quieren volver a entrar”.

Organización y cuidados

El funcionamiento está estrictamente controlado. “Entran niños y grandes. Cada compañero controla el tiempo y nos comunicamos por handy. Está todo supervisado y contamos con personal médico. Los niños pequeños, hasta los 6 años, deben entrar acompañados por un adulto”, explicó la empleada. En cada turno ingresan entre 30 y 40 personas.

¿Sos deportista y vivís en Yerba Buena? Podés postularte a la Beca Deportiva de la municipalidad

¿Sos deportista y vivís en Yerba Buena? Podés postularte a la Beca Deportiva de la municipalidad

La previa de los chicos

Felipe tiene siete años y espera su turno con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. “Vine con mi tía, mi abuela, mi hermano y mi prima. Es la primera vez voy a subir al inflable y espero que sea muy divertido. Me gustan las aventuras. Creo que puedo hacerlo completo”, dijo.

Antes de entrar, el niño ya planeaba bromas. “Mi tía también va a subir y voy a hacerle bromas. Voy a empujarla por los toboganes”, contó entre risas. “Estoy ansioso por entrar, saltar y jugar”, agregó.

TRESCIENTOS METROS DE DIVERSIÓN. Cientos de niños y adultos ya disfrutaron de la actividad en Las Cañas. TRESCIENTOS METROS DE DIVERSIÓN. Cientos de niños y adultos ya disfrutaron de la actividad en Las Cañas.

A pocos metros, un grupo numeroso se acomodaba las medias obligatorias. Maia, de 12 años, llegó con su hermana Malena, de 10, su primo Alonso, de tres, Genaro, de siete, y su amigo Leandro, de ocho años. “No sabía que el inflable era tan grande. Solo lo vi por fotos y pensé que no iba a ser tan largo. Creo que puedo hacerlo rápido”, expresó y dijo que la invitación llegó por redes sociales. “Mis tíos nos invitaron. Me dijeron que lo vieron por internet y vinimos. Estoy entusiasmada pero también nerviosa”, confesó. Sobre el circuito, adelantó: “Hay muchos obstáculos, se empieza por un lado y se termina en la bota, que es lo último. Son muchas vueltas”.

Cansados pero felices

Al turno siguiente, bajaron despeinadas y sonrientes, Sofía, de ocho años junto a sus amigas Trini y Martina. “Es espectacular. Me gustó mucho bajar por los toboganes. No quería bajar. Volvería todos los días”, aseguró la niña.

Martina resumió la experiencia compartida: “somos mejores amigas y hacemos muchas cosas juntas. Nos trajo mi mamá y estamos cansadas pero contentas”, dijo. Trini coincidió: “Sí, es muy divertido y súper largo el recorrido. Me encantó”.

Entre saltos, espuma y risas, el circuito inflable se consolida como uno de los planes favoritos del verano, donde la edad queda en segundo plano y el juego vuelve a ser el centro de la escena.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
1

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
2

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
3

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

4

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
5

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro
6

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Más Noticias
Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Advierten que no se debe naturalizar el cansancio constante

Advierten que no se debe naturalizar el cansancio constante

Vuelta al cole con Sportsman

Vuelta al cole con Sportsman

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Bad Bunny en Buenos Aires: tres noches que prometen convertirse en historia en River Plate

Bad Bunny en Buenos Aires: tres noches que prometen convertirse en historia en River Plate

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Números de Oro: tres ganadores que ya piensan qué hacer con sus millones

Más que 100 puntos Parker: el mensaje del vino tucumano que terminó tatuado en el brazo de una joven francesa

Más que 100 puntos Parker: el mensaje del vino tucumano que terminó tatuado en el brazo de una joven francesa

Comentarios