Un inflable gigante, atractivo en la avenida Perón

De lejos parece un parque de diversiones sencillo, pero alcanza con acercarse unos minutos para entender que es algo más: una prueba de resistencia, una carrera improvisada y una excusa perfecta para volver a jugar como chicos. En avenida Perón y Las Rosas, Zona Xtreme despliega un circuito inflable gigante que reúne a familias enteras, grupos de amigos, niños y adultos dispuestos a transpirar, reírse y volver a hacer la fila para entrar otra vez.
La propuesta se instaló como una de las actividades más convocantes del verano en Yerba Buena. Se trata de una cadena de obstáculos inflables de 300 metros, con desafíos pensados para personas de entre 3 y 70 años. Los turnos son de media hora y cuestan $17.000. Hay promociones dos pases para dos personas de media hora cada uno, por $30.000, promociones para cuatro o más personas a $12.500 cada uno y un valor diferencial para personas con CUD de $12.000. El uso de medias es obligatorio y quienes no lleven pueden alquilarlas por $2.000 o comprarlas por $5.000.
Un parque que no para
Micaela, una de las trabajadoras del lugar, explicó cómo funciona el parque y el movimiento diario. “La atracción lleva casi un mes desde la inauguración y vamos a seguir hasta el mes de abril. Es un parque inflable gigante. El acceso les permite subir al pelotero durante 30 minutos a cada persona. En ese tiempo pueden hacer el recorrido las veces que quieran. También está la opción de pase libre, que dura toda la jornada. A veces abrimos de 18 a 23 y otras de 19 a 23, según el día”, contó.
La afluencia de público es constante: “mucha gente viene todas las noches. Los fines de semana se llena mucho más, sobre todo los domingos”, señaló y agregó que lejos de ser una propuesta pensada solo para niños, el público adulto tiene un rol protagónico: “no es solo para niños. También es para gente grande, para jóvenes que vienen en grupos de amigos y para adultos. De hecho, viene más gente grande que niños”.
El recorrido combina distintos desafíos inflables. “Tiene obstáculos, toboganes y distintos juegos. El último recorrido termina en una zapatilla gigante, que es un tobogán súper grande”, describió Micaela.
Carnaval acuático
Según indicaron, para el fin de semana largo, la propuesta suma un condimento especial. “Este sábado por Carnaval habrá un volcán de espuma y una pileta de nueve metros al final del circuito. Va a ser todo acuático”, anticiparon los organizadores.
La edad no parece ser un límite. “Se puede ingresar desde los 3 años hasta los 72 años. Vino un señor de 72 años, súper atlético, y aguantó más que un niño”, relató Micaela. Sobre los tiempos del recorrido, detalló: “Los niños lo hacen en 5 o 6 minutos. Los adultos, más o menos, tardan unos 10 minutos, pero no quieren salir: salen y quieren volver a entrar”.
Organización y cuidados
El funcionamiento está estrictamente controlado. “Entran niños y grandes. Cada compañero controla el tiempo y nos comunicamos por handy. Está todo supervisado y contamos con personal médico. Los niños pequeños, hasta los 6 años, deben entrar acompañados por un adulto”, explicó la empleada. En cada turno ingresan entre 30 y 40 personas.
La previa de los chicos
Felipe tiene siete años y espera su turno con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. “Vine con mi tía, mi abuela, mi hermano y mi prima. Es la primera vez voy a subir al inflable y espero que sea muy divertido. Me gustan las aventuras. Creo que puedo hacerlo completo”, dijo.
Antes de entrar, el niño ya planeaba bromas. “Mi tía también va a subir y voy a hacerle bromas. Voy a empujarla por los toboganes”, contó entre risas. “Estoy ansioso por entrar, saltar y jugar”, agregó.
A pocos metros, un grupo numeroso se acomodaba las medias obligatorias. Maia, de 12 años, llegó con su hermana Malena, de 10, su primo Alonso, de tres, Genaro, de siete, y su amigo Leandro, de ocho años. “No sabía que el inflable era tan grande. Solo lo vi por fotos y pensé que no iba a ser tan largo. Creo que puedo hacerlo rápido”, expresó y dijo que la invitación llegó por redes sociales. “Mis tíos nos invitaron. Me dijeron que lo vieron por internet y vinimos. Estoy entusiasmada pero también nerviosa”, confesó. Sobre el circuito, adelantó: “Hay muchos obstáculos, se empieza por un lado y se termina en la bota, que es lo último. Son muchas vueltas”.
Cansados pero felices
Al turno siguiente, bajaron despeinadas y sonrientes, Sofía, de ocho años junto a sus amigas Trini y Martina. “Es espectacular. Me gustó mucho bajar por los toboganes. No quería bajar. Volvería todos los días”, aseguró la niña.
Martina resumió la experiencia compartida: “somos mejores amigas y hacemos muchas cosas juntas. Nos trajo mi mamá y estamos cansadas pero contentas”, dijo. Trini coincidió: “Sí, es muy divertido y súper largo el recorrido. Me encantó”.
Entre saltos, espuma y risas, el circuito inflable se consolida como uno de los planes favoritos del verano, donde la edad queda en segundo plano y el juego vuelve a ser el centro de la escena.