Autoridades de la UNT: ceremonia de asunción y nuevos nombres en la Junta Electoral

En la ceremonia, el secretario de la Junta Electoral, Luis Monti, dio lectura a la resolución emitida por el HCS y, posteriormente, los vocales designaron a Valdez como presidente del organismo. El acto de asunción se realizó en el marco del proceso preparatorio para las elecciones de renovación total de órganos de gobierno de la Casa de Estudios, en las cuales se aplicará el nuevo Estatuto universitario.