Autoridades de la UNT: ceremonia de asunción y nuevos nombres en la Junta Electoral

La nueva conformación de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) asumió formalmente sus funciones, luego de que el año pasado el Honorable Consejo Superior (HCS) aprobara por unanimidad las designaciones.
La Junta quedó integrada por la abogada Ángeles Igarzábal, el abogado Fernando Valdez y el médico Luis López Fernández como miembros titulares. En tanto, la odontóloga María Luisa De La Casa, la licenciada Elina Criado y la profesora María Laura Canigia asumieron como vocales suplentes.
En la ceremonia, el secretario de la Junta Electoral, Luis Monti, dio lectura a la resolución emitida por el HCS y, posteriormente, los vocales designaron a Valdez como presidente del organismo. El acto de asunción se realizó en el marco del proceso preparatorio para las elecciones de renovación total de órganos de gobierno de la Casa de Estudios, en las cuales se aplicará el nuevo Estatuto universitario.
El flamante presidente de la Junta destacó la relevancia institucional del trabajo que emprenderá el organismo. “Forma parte del rito democrático de la Universidad, que se autogobierna. Este año nos toca una renovación total de autoridades y la Junta Electoral es el órgano encargado de llevar adelante ese proceso. Fuimos designados el año pasado por el Consejo Superior, así que estamos contentos por la responsabilidad que implica esta tarea”, expresó.
Adecuación normativa
Además, Valdez se refirió a los cambios en la extensión del mandato de la Junta (que pasó de uno a dos años) y aseguró que se trata de un proceso de adecuación normativa impulsado por el Consejo Superior en el tramo final de su gestión.
Para este año, el presidente de la Junta adelantó que se implementará la boleta única de papel para todo el proceso electoral. “Este sistema ya fue utilizado por el estamento estudiantil el año pasado, y ahora se aplicará a toda la Universidad”, aseveró.
Por su parte, Monti detalló que el nuevo régimen electoral incorpora la elección de asambleístas de todos los estamentos universitarios, incluyendo docentes, estudiantes, no docentes, egresados y el representante del Rectorado.