¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

No todo lo que brilla es oro. O al menos no es “verde”. Con un dólar más demandado, el Banco Central (BCRA) mantuvo su presencia firme en el mercado cambiario y consolidó una racha que ya se transformó en uno de los datos salientes del frente monetario en el inicio del año. La autoridad monetaria cerró este viernes con una compra de U$S 42 millones, lo que permitió extender a 30 ruedas consecutivas con saldo positivo su intervención en el mercado oficial.
Según el diario “Ambito”, en el acumulado semanal, el BCRA terminó con un saldo comprador de U$S 615 millones, el más elevado desde enero de 2025, en una señal que el mercado sigue de cerca en medio de las tensiones por la dinámica inflacionaria.
Los datos son los de los analistas de mercado y los que están cerca de la “City porteña”. Ahora bien. A cualquier “tucumano”, la cotización del dólar, lo que pasa en la Bolsa y lo que el Gobierno nacional hace o no nos impacta. En las tasas de interés que pagamos por un crédito con la tarjeta o en un préstamo personal que sacamos para ir de vacaciones o para “pintar” (remodelar) la casa.
En ese marco, algunos datos el dólar oficial repuntó tras seis bajas en fila y sufrió en la semana una caída superior a los $ 30: ¿encontró piso?
Las compras tuvieron reflejo en el stock de reservas. Las brutas subieron este viernes U$S 102 millones - dice “Ambito”- y cerraron en U$S 45.158 millones. En el balance semanal, el incremento fue de U$S 218 millones, consolidando una mejora en el nivel de activos internacionales.
Si bien el avance de las reservas no replica en forma directa el monto comprado en el MULC -por factores como pagos de deuda, movimientos del sector público y variaciones en cotizaciones-, la racha compradora refuerza el mensaje oficial de acumulación en un contexto donde el Gobierno busca sostener la estabilidad cambiaria.
El dólar oficial rebotó este viernes luego de seis bajas consecutivas, aunque en la semana acumuló una caída superior a los $ 30. Desde que comenzó el año, el tipo de cambio mayorista cede casi 4%.
Las bajas recientes se dieron pese al mal dato de inflación conocido el martes y en medio de la media sanción de la reforma laboral, que fue bien recibida por el mercado.
En este escenario, el dólar mayorista repuntó a $ 1.399,50, con una suba de $ 4,5 tras haber perforado el jueves el umbral de los $ 1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. En la semana, acumuló un descenso de $32,50 (-2,3%). La brecha contra el techo de la banda se ubica en 13,3%, niveles similares a los de julio pasado.
En el segmento minorista, el dólar que se vende en el Banco de la Nación Argentina subió $ 5 hasta $ 1.420, mientras que el promedio informado por el BCRA cerró en $ 1.420,64.
Por su parte, el dólar blue terminó estable en $ 1.440, mientras que el dólar cripto -que opera las 24 horas- cotiza a $1.467,61, según Bitso.
El S&P Merval en dólares extendió su racha negativa este viernes y tocó un mínimo en casi tres meses, tras amagar con una recuperación. A su vez, los bonos soberanos cerraron mixtos en la plaza local el riesgo país rozó los 520 puntos básicos
Timba financiera
El gurú de Wall Street Jim Cramer dio las claves para ganar en un mercado golpeado por las recientes bajas
Los ADRs se hundieron hasta 11% ante un derrumbe global: el S&P Merval en dólares sufrió su mayor caída en 5 meses
En la jornada, Sociedad Comercial del Plata (-3,8%) lideró las mermas, seguida por Grupo Financiero Galicia (-3,3%), y Banco BBVA (-3%). En el otro extremo, Ternium avanzó 3,5%. En el Panel General también se registraron mayoría de bajas de hasta el 3,7%.
Los ADRs cerraron dispares en Wall Street, en línea con el panorama internacional. Los avances estuvieron encabezados por Central Puerto, que gana 2,2%, mientras que la mayor baja del día la registró Grupo Supervielle (-2,3%).
En tanto, los bonos soberanos cerraron mixtos en la plaza local. Las subas estuvieron lideradas por Bonar 2041 (+0,9%) y el Bonar 2029N (+0,6%). En cambio, el Global 2046 retrocedió levemente un 0,8%. En este contexto, el riesgo país se ubicó a 519 puntos básicos, su nivel más alto en tres semanas.
Por su parte, los bonos CER anotaron subas generalizadas y treparon hasta 1,7%, y avanzaron hasta 1,9% en el promedio semanal. “La curva de pesos tuvo una gran performance, subiendo en torno al 1% con el CER muy demandado”, destacó el Sales Trader de IEB, Nicolás Cappella, sobre el cierre de la jornada.
Encima de los “500”: buenos datos, pero mal día
La jornada financiera de este viernes concluyó con una suba del riesgo país, que escaló hasta los 519 puntos básicos, alcanzando así su nivel más alto en lo que va del mes. Este incremento, impulsado por una toma de ganancias y la volatilidad de los mercados globales, se dio en un contexto donde los bonos soberanos en dólares mostraron cierres dispares y el índice Merval retrocedió un 1,3%. Pese a que el Banco Central logró mantener su racha compradora en el mercado de cambios, el clima de cautela en Wall Street condicionó el desempeño de los activos locales. Los analistas advierten que la presión sobre el JP Morgan refleja una pausa en el optimismo inversor tras las recientes reformas legislativas. El dato: el spread soberano consolidó su tendencia alcista, a la espera de nuevas señales fiscales que permitan retomar el sendero de compresión de tasas en el corto plazo.