¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Encima de los “500”: buenos datos, pero mal día

La jornada financiera de este viernes concluyó con una suba del riesgo país, que escaló hasta los 519 puntos básicos, alcanzando así su nivel más alto en lo que va del mes. Este incremento, impulsado por una toma de ganancias y la volatilidad de los mercados globales, se dio en un contexto donde los bonos soberanos en dólares mostraron cierres dispares y el índice Merval retrocedió un 1,3%. Pese a que el Banco Central logró mantener su racha compradora en el mercado de cambios, el clima de cautela en Wall Street condicionó el desempeño de los activos locales. Los analistas advierten que la presión sobre el JP Morgan refleja una pausa en el optimismo inversor tras las recientes reformas legislativas. El dato: el spread soberano consolidó su tendencia alcista, a la espera de nuevas señales fiscales que permitan retomar el sendero de compresión de tasas en el corto plazo.



