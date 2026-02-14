Ataque en Tafí del Valle: Bagne aportó datos importantes para la pesquisa

7- El después

Ayer, ante el fiscal Gerardo Salas, el imputado también reconoció que mantuvo contactos con sus amigos antes y después de que se produjera el último episodio. Dijo que no recordaba a quiénes ni qué mensajes habría enviado. Cuando se realizó el allanamiento en el que fue detenido, no sólo entregó su teléfono celular, sino que además facilitó la clave para su análisis. También habría confirmado que no borró mensajes ni audios. Para los investigadores, esos elementos podrían resultar clave para esclarecer lo ocurrido esa madrugada.