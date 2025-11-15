Comenzó el “tour de la gratitud” y La Libertad Avanza se prepara para 2027

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó la provincia de Corrientes en lo que se convirtió en el puntapié inicial de la estrategia electoral que La Libertad Avanza comenzó a desplegar con la mirada puesta en 2027. Acompañada por el vicepresidente del partido y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la funcionaria inauguró oficialmente lo que el espacio denominó el “tour de la gratitud”, una serie de recorridas que se desarrollarán en distintas provincias para agradecer el acompañamiento obtenido en las elecciones legislativas de medio término.
La presencia de la hermana del presidente Javier Milei marcó el inicio de una nueva etapa dentro del oficialismo. El objetivo declarado es, por un lado, reconocer el respaldo que obtuvo el sello violeta en los comicios del 26 de octubre -donde se impuso en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires- y, por otro, activar desde ahora el armado político y territorial de cara a la reelección presidencial. En ese sentido, Karina Milei fue explícita al revelar el nuevo desafío que asumió la conducción partidaria. “Iremos provincia por provincia para agradecer. Y el Presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”, afirmó ante la militancia reunida en Corrientes.
La actividad tuvo lugar en el salón de un hotel, espacio que ofició como sede del encuentro y que reunió a referentes nacionales y dirigentes locales. Allí se hicieron presentes figuras como el diputado Lisandro Almirón y la diputada electa Virginia Gallardo, quienes acompañaron a la comitiva y celebraron el inicio de este nuevo tramo del recorrido. El clima fue marcadamente militante, con banderas, cánticos y un auditorio colmado que escuchó con atención a la arquitecta del armado político libertario.
Durante su discurso, Karina Milei agradeció de manera enfática el apoyo recibido en la última contienda electoral. “Lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecer a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos. Y este resultado, que sorprendió a muchos, a nosotros nos confirmó que el esfuerzo valió la pena”, señaló. En un tono emotivo, recordó además una conversación que mantuvo días antes de la votación: “Le dije el sábado: ‘Vamos a pintar el país de violeta’. Tenía mucha fe en lo que veníamos construyendo. Y se dio”.
Optimismo pleno
El propio presidente Javier Milei ya había revelado en entrevistas recientes que su hermana fue la única que sostuvo un optimismo pleno en la previa de la elección. “La verdad que la única que creyó que podíamos ganar era mi hermana. Todos pensábamos que estábamos buscando achicar lo mayor posible, y haciendo una elección en todo el país ellos iban a estar arriba”, contó semanas atrás en una nota con el canal de streaming Neura. La funcionaria, que desde el inicio del proyecto libertario mantuvo un rol central en la organización interna y en el diseño de la identidad partidaria, fue señalada por el mandatario como una de las principales artífices del crecimiento del espacio.
El resultado obtenido -40,66% de los votos a nivel nacional- implicó un salto considerable en la representación legislativa del oficialismo, lo que fortaleció el ánimo interno y aceleró el diseño de la estrategia para los próximos años. En esa línea, Martín Menem destacó el alcance político del “tour de la gratitud” y confirmó que Corrientes será apenas la primera escala de un recorrido más amplio. “Corrientes es la primera provincia en esta recorrida, agradeciendo el esfuerzo de todos. Ahora empieza una etapa nueva: visitar cada distrito y prepararnos para que el presidente Javier Milei sea reelecto en 2027”, afirmó el legislador.
La idea del oficialismo es ampliar la presencia del partido en todo el territorio nacional y robustecer la estructura interna que se consolidó tras las legislativas. En ese marco, Karina Milei proyecta una convocatoria ampliada con los presidentes provinciales de La Libertad Avanza para ordenar la campaña, unificar criterios y fortalecer los vínculos entre las autoridades partidarias. El objetivo, remarcan en el espacio, es llevar el esquema organizativo del partido a un nivel superior, con presencia en cada distrito y una coordinación directa con la conducción nacional.