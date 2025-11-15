Comenzó el “tour de la gratitud” y La Libertad Avanza se prepara para 2027

Optimismo pleno

El propio presidente Javier Milei ya había revelado en entrevistas recientes que su hermana fue la única que sostuvo un optimismo pleno en la previa de la elección. “La verdad que la única que creyó que podíamos ganar era mi hermana. Todos pensábamos que estábamos buscando achicar lo mayor posible, y haciendo una elección en todo el país ellos iban a estar arriba”, contó semanas atrás en una nota con el canal de streaming Neura. La funcionaria, que desde el inicio del proyecto libertario mantuvo un rol central en la organización interna y en el diseño de la identidad partidaria, fue señalada por el mandatario como una de las principales artífices del crecimiento del espacio.