Propuesta para la recuperación de El Bajo

Nadie puede negar que El Bajo es uno de los sectores neurálgicos más representativos, no sólo de la capital y del área metropolitana, sino también de la provincia. Por su historia, que explotó a fines de Siglo XIX con la llegada del ferrocarril, aunque ya constituía un centro comercial con una importante circulación de carros tirados por caballos. Por su valor cultural y arquitectónico, porque desde hace un siglo y medio se denomina “la puerta de ingreso a la ciudad”, ya que además de los trenes que ya no circulan, albergó al aeropuerto hasta la década del 80, a la ex terminal de ómnibus desde el 63 y a partir del 94 a la nueva terminal y por allí también pasaba la vieja traza de la ruta nacional 9, una de las principales vías de ingreso y egreso de Tucumán.
Al repasar la historia de la zona, tanto la viva como la periodística, legal, política y comercial se comprueba que El Bajo fue sujeto en las últimas décadas de decenas de anuncios de revalorización, ordenanzas, leyes y proyectos, decretos y anuncios que, está a la vista, no prosperaron.
En esta serie denominada “El Bajo, un corazón roto”, vamos a revisar los planes más relevantes o ambiciosos, algunos que murieron en algún escritorio y otros que están vigentes o más avanzados.
Área protegida
En esta ocasión abordaremos un proyecto de ley que propone incorporar a la Plaza La Madrid como bien del Patrimonio Cultural de la Provincia, en el marco de la ley 7.500, aprobada en diciembre de 2004 y reglamentada en febrero de 2005. Este “sistema de protección” vigentes incluye “todos aquellos bienes materiales o intangibles de valor histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico, documental, paisajístico y científico tecnológico, que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana, la evolución de la naturaleza y que sean significativos y representativos de la cultura tucumana”. Abarca cientos de bienes en toda la provincia, incluso a plazas de la capital, como Independencia, Urquiza o San Martín.
El texto, cuyos autores son Silvia Elías de Pérez y José Seleme, detalla que el perímetro patrimonial comprende Plaza La Madrid y edificio de la ex Terminal de Ómnibus, ubicados entre av. Sáenz Peña, av Benjamín Aráoz, Sargento Gómez y Charcas.
El proyecto fue presentado en mayo de 2024 y en marzo de 2025 recibió el dictamen favorable de la Comisión de Cultura legislativa.
En conversación con LA GACETA, el presidente de esa comisión, Roberto Moreno, ex intendente de Trancas, recordó que fue votado por unanimidad y que es optimista en que en breve ingresará a labor legislativa, aunque no supo precisar una fecha. “Los proyectos que reciben dictamen favorable en sus comisiones en general se terminan aprobando en el recinto”, afirmó Moreno.
Reconoció el valor histórico de El Bajo y su trascendencia dentro de la cultura y de la vida de los tucumanos.
Entre los fundamentos de la ley, además de enumerar extensamente los numerosos bienes tangibles e intangibles que tiene ese sector, se especifica que este instrumento será un recurso fundamental para que a partir de ser parte del Patrimonio Cultural puedan empezar a desarrollarse diferentes proyectos de revalorización y recuperación del barrio, en conjunto entre el municipio y la Provincia.
Por ejemplo, allí no podría haber oficinas públicas, como ocurre hoy, ni puestos de venta ambulante permanente, salvo ferias ocasionales y temporales, como las que organiza el municipio en algunas plazas protegidas, ordenadas y acotadas a uno o dos días semanales y sólo por algunas horas.
En los próximos capítulos desglosaremos algunos de los principales planes desarrollados para El Bajo, o que se encuentran en pleno estudio, elaborados por varios equipos interdisciplinarios.