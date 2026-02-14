Propuesta para la recuperación de El Bajo

Nadie puede negar que El Bajo es uno de los sectores neurálgicos más representativos, no sólo de la capital y del área metropolitana, sino también de la provincia. Por su historia, que explotó a fines de Siglo XIX con la llegada del ferrocarril, aunque ya constituía un centro comercial con una importante circulación de carros tirados por caballos. Por su valor cultural y arquitectónico, porque desde hace un siglo y medio se denomina “la puerta de ingreso a la ciudad”, ya que además de los trenes que ya no circulan, albergó al aeropuerto hasta la década del 80, a la ex terminal de ómnibus desde el 63 y a partir del 94 a la nueva terminal y por allí también pasaba la vieja traza de la ruta nacional 9, una de las principales vías de ingreso y egreso de Tucumán.