Secciones
Poder Judicial

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

Se firmó un convenio entre la fiscalía y la defensa para que se aplique una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Mercado durante el juicio de 2018. Hoy asistió a la audiencia vía zoom desde su casa en Aguaray, Salta. Mercado durante el juicio de 2018. Hoy asistió a la audiencia vía zoom desde su casa en Aguaray, Salta.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 34 Min

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Poder Judicial de TucumánPaulina LebbosAlberto LebbosMinisterio PúblicoSandra MendozaNo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Mariano Cuneo Libarona: El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace

Mariano Cuneo Libarona: "El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace"

Lo más popular
¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
1

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
2

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho
3

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Caso Érika Álvarez: niegan que El Militar tuviera un pasaporte al momento de la detención
4

Caso Érika Álvarez: niegan que "El Militar" tuviera un pasaporte al momento de la detención

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo
5

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
6

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Más Noticias
Una reforma por sí sola no crea empleo: Sandra Mendoza explicó su rechazo a la ley aprobada en el Senado

"Una reforma por sí sola no crea empleo": Sandra Mendoza explicó su rechazo a la ley aprobada en el Senado

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

El Gobierno logró la media sanción de la reforma laboral en el Senado y pasará a Diputados

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Comentarios