Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

El escrito público difundido por el defensor oficial Agustín Eugenio Acuña, titulado “Carta a los jueces ante quienes litigo”, generó polémica en el ámbito judicial de la provincia. Allí, el abogado y doctor en Humanidades enumera 10 planteos vinculados al desempeño de magistrados y magistradas, desde la correcta aplicación de la ley y la puntualidad en los tribunales hasta la necesidad de aceptar críticas y abandonar “egoísmos”.