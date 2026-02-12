Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

En un acto partidario realizado en la ciudad de Aguilares, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, lanzó duras críticas contra el oficialismo provincial y sectores de la oposición.
El dirigente libertario buscó diferenciarse de las estructuras tradicionales, a quienes acusó de “nunca haber tenido ganas reales de ganar” y de haberse “acomodado por un cargo, haciendo de sparring del poder de turno”.
Durante su discurso, Catalán puso el foco en la administración de los recursos en el interior de la provincia, contrastando el nivel de vida de los funcionarios con las carencias de los vecinos: “La gente está cansada de ver delegados comunales andando en 4x4, viviendo en mansiones, mientras las escuelas no tienen vidrios y se tienen que suspender las clases por falta de condiciones básicas”.
Otro de los ejes centrales de su alocución fue el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Catalán cuestionó la dimensión de la planta de personal y la falta de transparencia del organismo. “Hay cerca de 500 empleados y entre 600 y 700 contratos. No sabemos por qué no hay una verdadera ley de acceso a la información pública”, denunció.
Para el referente de LLA, la institución está sobredimensionada: “Es un organismo que podría funcionar con 20 personas resolviendo de verdad los problemas de la gente”.
Sobre el cierre del encuentro, Catalán ratificó la intención de su espacio de competir por la gobernación, presentándose como la única alternativa real al peronismo local. “Después de 40 años, esta vez se está generando un espacio dispuesto a pelearle de verdad el poder al oficialismo”, concluyó ante la militancia.