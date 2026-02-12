Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Durante su discurso, Catalán puso el foco en la administración de los recursos en el interior de la provincia, contrastando el nivel de vida de los funcionarios con las carencias de los vecinos: “La gente está cansada de ver delegados comunales andando en 4x4, viviendo en mansiones, mientras las escuelas no tienen vidrios y se tienen que suspender las clases por falta de condiciones básicas”.