Chahla, contra las críticas de LLA: “No escucho a quienes no administraron ni un kiosco”

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, respondió a los cuestionamientos de los dirigentes de La Libertad Avanza y defendió su trayectoria al frente del municipio capitalino. “Las críticas dependen de quién las haga. Si la persona tiene experiencia en la administración y buenos resultados, las escucho. Pero alguien que no ha conducido nada, no”, afirmó. En esa línea, fue aún más contundente: “Prefiero la crítica del vecino. Ahora, si alguien no ha administrado ni un kiosco y quiere darme clases, no lo escucho”.