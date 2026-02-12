Chahla, contra las críticas de LLA: “No escucho a quienes no administraron ni un kiosco”
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, respondió a los cuestionamientos de los dirigentes de La Libertad Avanza y defendió su trayectoria al frente del municipio capitalino. “Las críticas dependen de quién las haga. Si la persona tiene experiencia en la administración y buenos resultados, las escucho. Pero alguien que no ha conducido nada, no”, afirmó. En esa línea, fue aún más contundente: “Prefiero la crítica del vecino. Ahora, si alguien no ha administrado ni un kiosco y quiere darme clases, no lo escucho”.
Las declaraciones de la jefa municipal fueron realizadas durante una recorrida por avenida Papa Francisco y José Ingenieros, donde se puso en marcha la segunda etapa del plan de saneamiento y repavimentación en la capital. Según explicó, esta nueva fase contempla la apertura de seis frentes de obra simultáneos en puntos considerados críticos por su nivel de deterioro y tránsito.
“Hemos estudiado cuáles eran los lugares más concurridos y más dañados. La idea es trabajar en el menor tiempo posible donde hay mayor circulación”, señaló. El programa forma parte de un esquema más amplio que prevé intervenir más de 5.100 cuadras, con reconstrucción de hormigón, mejoras en la seguridad vial y trabajos coordinados con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para resolver problemas cloacales antes de avanzar con la pavimentación definitiva.
“No es solamente pavimentar. Es poner en valor la zona, mejorar la transitabilidad y garantizar cruces seguros para la gente”, sostuvo. Y también destacó que las obras se ejecutan tras 19 licitaciones públicas realizadas en diciembre y que las condiciones climáticas permitieron acelerar los trabajos esta semana.
Reforma laboral
Consultada sobre la reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado, Chahla consideró que el debate debe analizarse en el contexto de la informalidad laboral. “Sabemos que los derechos de los trabajadores son importantes y hay que respetarlos, pero también hay una realidad: el 55% de los trabajadores en Argentina están en blanco y el 45% no. Creo que estas modificaciones son un camino y vamos a ver qué resultado dan”, expresó.
En ese sentido, agregó: “Es algo legislativo. Primero tiene media sanción y después veremos qué sucede en Diputados. Lo importante es respetar lo que decidan nuestros representantes”.