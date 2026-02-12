La ley penal juvenil se acerca a la aprobación en Diputados

El eje central de la reforma establece los 14 años como edad mínima de punibilidad para delitos graves, cuentos como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. Para estos casos, el proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión, estipulando que la privación de la libertad debe ser utilizada siempre como último recurso. Asimismo, se propone la creación de centros socioeducativos especializados con personal capacitado en niñez, prohibiendo estrictamente la convivencia de menores con detenidos mayores de edad, bajo la premisa de garantizar la educación y el tratamiento de adicciones. Para los delitos menos graves —aquellos con penas inferiores a diez años y sin violencia extrema— el régimen prevé una amplia gama de penas alternativas.