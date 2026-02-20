Secciones
¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?

Consultá a una inteligencia artificial cualquier duda sobre el proyecto aprobado en la Cámara Baja.

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?
Hace 2 Hs

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de reforma laboral

Al haberse alterado el texto original que provenía del Senado, la iniciativa deberá retornar a la Cámara Alta para su revisión y sanción definitiva. El oficialismo logró 135 votos a favor, tras aceptar la eliminación del artículo 44, el punto más resistido de la reforma.

Para que consultes cualquier duda que tengas sobre este proyecto, entrenamos a un robot con inteligencia artificial para que te responda a través de un chat. El bot está entrenado con el texto completo del dictamen que votó la mayoría de la Cámara de Diputados en la madrugada del 20 de febrero.


