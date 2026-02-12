El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: "Me siento agradecido"

Van Der Beek era muy activo en sus redes sociales. En Instrgram publicaba reflexiones sobre su lucha contra el cáncer correctal, diagnosticado en agosto de 2024, y también postales de su vida familiar. Tenía seis hijos. Su última actividad en redes sociales había sido el 25 de enero, cuando publicó un mensaje dedicado al cumpleaños de su padre y de una de sus hijas, quienes comparten la misma fecha.