El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: "Me siento agradecido"

El protagonista de Dawson’s Creek murió a los 48 años tras una lucha contra un cáncer correctal diagnosticado en 2024.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

James Van Der Beek, el actor que se hizo famoso por  su protagónico en Dawson’s Creek, falleció este miércoles luego de una larga lucha contra un cáncer colorrectal. Tenía 48 años y hace unos meses había subastado sus recuerdos de la serie que lo lanzó a la fama para financiar su tratamiento oncológico. 

“Estuve guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento es ahora, había contado Van Der Beek. El actor había sido diagnósticado con cáncer correctal en etapa 4 en 2024.

Van Der Beek era muy activo en sus redes sociales. En Instrgram publicaba reflexiones sobre su lucha contra el cáncer correctal, diagnosticado en agosto de 2024, y también postales de su vida familiar. Tenía seis hijos. Su última actividad en redes sociales había sido el 25 de enero, cuando publicó un mensaje dedicado al cumpleaños de su padre y de una de sus hijas, quienes comparten la misma fecha.

“Hoy mi papá y mi hija cumplen años. Al principio creí que eso era lo único que tenían en común, porque siempre los vi muy distintos. Sin embargo, con el tiempo y al verlos crecer y mostrarse tal como son, descubrí en ambos el mismo corazón abierto, cálido, amoroso y gentil”, escribió.

La publicación estuvo acompañada por una imagen junto a su hija y otra de los dos homenajeados. Allí también destacó “el cuidado y la dedicación que ponen en quienes más aman”, así como “la creatividad y originalidad acuariana” que comparten. “Los dos llenan de alegría cualquier lugar al que llegan”, agregó.

En el cierre, reflexionó: “En este mundo tan loco, me asombra que sigan siendo tan abiertos, tiernos y genuinamente buenos. Son maravillosos y me siento increíblemente agradecido de que estén en mi vida. El mundo es mejor porque ustedes existen. Feliz cumpleaños, los amo con todo mi corazón”.

