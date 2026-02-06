Bad Bunny en el Super Bowl: por qué no cobrará por el show de medio tiempo

Esto ocurrió tras el aviso del cantante de no tocar en Estados Unidos durante su gira mundial de 2026 debido a la inminente amenaza de ICE para su base de fans, predominantemente hispana. Pero dos semanas después, otro anuncio marcó una gran excepción: el Rey del Trap Latino, de 31 años, había sido elegido para encabezar el espectáculo del Super Bowl LX en San Francisco. “Normalmente, los artistas que se involucran mucho en política pueden ser criticados, y eso puede afectar negativamente su recepción”, explicó Vanessa Díaz, profesora de la Universidad Loyola Marymount. “Mientras que con Bad Bunny fue lo contrario. Es como si se hubiera vuelto más aclamado y más comprometido a la vez”, concluyó.