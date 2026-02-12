Homicidio impune Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen Este jueves se realizará una audiencia de juicio oral abreviado en la que habrá sentencia contra Virginia Mercado Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Virginia Mercado estuvo con Paulina el día que la joven estudiante de Comunicación Social desapareció. Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Paulina LebbosAlberto Lebbos Tamaño texto Comentarios Lo más popular Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche Cartas de lectores: perforación descontrolada de pozos en Tucumán Cartas de lectores: El Corte, sin agua Cartas de lectores: Intimación de Rentas Jomo, Opal y Focus Flight: las herramientas "antialgoritmo" que son furor en las tiendas digitales