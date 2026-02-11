Marcos Camino se retira de Los Palmeras tras 50 años: ¿qué pasará con el grupo?

El mundo de la música tropical argentina se encuentra conmocionado: Marcos Camino, fundador, líder y acordeonista histórico de Los Palmeras, anunció que se retirará de la banda que lo consagró como una figura central de la cumbia santafesina. Tras más de 50 años sobre los escenarios, el músico decidió alejarse de las giras y del intenso ritmo de presentaciones que implican sostener una de las carreras más prolongadas del género.