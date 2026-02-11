Marcos Camino se retira de Los Palmeras tras 50 años: ¿qué pasará con el grupo?

El mundo de la música tropical argentina se encuentra conmocionado: Marcos Camino, fundador, líder y acordeonista histórico de Los Palmeras, anunció que se retirará de la banda que lo consagró como una figura central de la cumbia santafesina. Tras más de 50 años sobre los escenarios, el músico decidió alejarse de las giras y del intenso ritmo de presentaciones que implican sostener una de las carreras más prolongadas del género.
La decisión también marca un traspaso generacional en la formación más emblemática de la escena tropical: será su hijo, Marcos “Marquitos” Camino, quien asuma un rol central en la conducción artística e instrumental del grupo. Aunque Los Palmeras seguirán activos, la salida de su figura emblemática representa un fuerte quiebre en la historia del conjunto y en la cultura musical argentina.
Marcos Camino se retira de Los Palmeras en medio de tensiones internas y tras la salida de Cacho Deicas
A lo largo de su carrera, Camino fue una pieza clave en la construcción de la identidad cultural de Santa Fe y logró que el acordeón santafesino trascendiera fronteras. Su recorrido incluye hitos como la actuación en la final de la Copa Sudamericana en 2019 y trabajos conjuntos con figuras de alcance internacional.
El anuncio de su retiro se da en medio de conflictos internos dentro de la banda, luego de la partida de Rubén «Cacho» Deicas, su cantante histórico. Sin embargo, esta etapa no implica el fin de Los Palmeras, sino el inicio de una nueva dirección que asegura la continuidad del grupo.
Cómo fue el conflicto entre Marcos Camino y Cacho Deicas que fracturó a Los Palmeras
El histórico grupo de cumbia santafesina Los Palmeras vivió en 2025 uno de los momentos más tensos de su trayectoria debido a un conflicto prolongado entre sus dos figuras centrales: Marcos Camino, acordeonista y cofundador, y Rubén “Cacho” Deicas, su emblemático cantante.
La disputa se desencadenó tras el accidente cerebrovascular que sufrió Deicas, periodo en el que intentó retomar su lugar en la banda una vez recuperado, pero encontró diferencias irreconciliables sobre su regreso y las condiciones impuestas por la producción para incorporarse a los ensayos y presentaciones.
En medio de esas tensiones, Camino admitió no poder comunicarse con Deicas porque la familia del cantante no le permite el contacto directo, lo que añadió un componente personal al conflicto. Además, en distintos momentos del año se multiplicaron las declaraciones cruzadas: Camino hizo fuertes comentarios sobre la capacidad de Deicas tras su ausencia, mientras sectores de apoyo al histórico vocalista manifestaron su respaldo al cantante fuera de Los Palmeras.
Aunque en algunos pasajes de 2025 se habló de acercamientos y reencuentros, las diferencias marcaron un quiebre significativo en la historia del grupo y plantearon dudas sobre su futuro conjunto.