Soledad Pastorutti mostró su lado más íntimo: los detalles de su lujosa mansión de estilo mediterráneo

Soledad Pastorutti logró algo difícil en la era de la sobreexposición: mantener su vida privada bajo siete llaves. Sin embargo, la artista decidió abrir por primera vez las puertas de su impresionante mansión, revelando un gusto estético que pocos imaginaban. Lejos de los adornos fastuosos, su hogar es un manifiesto de diseño industrial que equilibra la calidez de la madera con la solidez del acero.