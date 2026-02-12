“Soy otra persona”: el impactante cambio de look de Muna Pauls Cherri

Muna Pauls Cherri volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por un proyecto artístico ni por una producción de moda, sino por una transformación estética que no pasó desapercibida. La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls decidió despedirse de su tono castaño para apostar por un rubio luminoso que marca tendencia esta temporada.
La joven de 16 años compartió con sus seguidores el paso a paso del proceso y dejó ver tanto la previa como el resultado final. El cambio incluyó una decoloración progresiva que mantuvo las raíces oscuras, logrando un efecto más natural y moderno. El nuevo tono, con matices cálidos, ilumina su rostro y resalta sus facciones, mientras que el corte —un long bob con movimiento y capas suaves— aporta frescura y sofisticación.
“Hola, hola. Aparezco rubia”, expresó en una de sus historias de Instagram al mostrar el resultado. Más tarde confesó que necesitaba adaptarse a la nueva imagen, aunque se mostró feliz con la decisión. “Soy otra persona, era lo que quería”, aseguró, dejando en claro que el cambio fue tan interno como externo.
El trabajo estuvo a cargo del estilista Max Jara, quien también documentó el proceso en sus redes. Según explicó, la premisa fue respetar la base natural del cabello de Muna y lograr un acabado armónico con su estilo juvenil y artístico. El procedimiento demandó varias horas y culminó en un balayage claro que se integra con naturalidad a su color original.
La reacción no tardó en llegar. Cientos de comentarios celebraron el nuevo look y muchos destacaron el parecido con su madre. Entre elogios al color y al corte, los seguidores coincidieron en que el rubio potencia sus rasgos y le aporta un aire renovado.
Con una creciente presencia en el mundo digital y artístico, Muna se consolidó como una de las figuras adolescentes más observadas en redes. Su estilo, ligado a la moda urbana y la música, suele inclinarse por tonos oscuros y prendas ajustadas, por lo que este giro hacia el rubio marca un quiebre estético que acompaña la temporada de verano.