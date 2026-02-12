“Soy otra persona”: el impactante cambio de look de Muna Pauls Cherri

La joven de 16 años compartió con sus seguidores el paso a paso del proceso y dejó ver tanto la previa como el resultado final. El cambio incluyó una decoloración progresiva que mantuvo las raíces oscuras, logrando un efecto más natural y moderno. El nuevo tono, con matices cálidos, ilumina su rostro y resalta sus facciones, mientras que el corte —un long bob con movimiento y capas suaves— aporta frescura y sofisticación.