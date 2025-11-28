Shakira descansó en la chacra de los De la Rúa antes de sus shows

En medio del intenso calendario de su tour mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, que hoy y mañana la llevará a Paraguay, Shakira decidió hacer una pausa y refugiarse en un rincón muy especial de Uruguay. La cantante colombiana pasó dos días de descanso absoluto en La Colorada, la chacra de la familia De la Rúa en José Ignacio, donde encontró tranquilidad, naturaleza y un clima propicio para recobrar energías. Aunque su relación con Antonio de la Rúa terminó hace más de una década, ambos mantienen un buen vínculo y ese lugar continúa siendo parte de su historia en común. Allí, además, la artista recibió a amigos cercanos.
Shakira había aterrizado primero en Montevideo, desde donde se trasladó hacia José Ignacio, la base elegida para sus presentaciones en la región. Durante su estadía, uno de los gestos más visibles fue la publicación del tecladista Albert Menéndez, quien forma parte de la banda de la artista desde hace más de 25 años. “De vuelta en Punta del Este, y se siente tan bien”, escribió al compartir dos selfies: en la primera se lo ve junto a la cantante sonriente; en la segunda, posando con el resto del equipo. El músico también hizo una referencia emotiva a Gustavo Cerati: “Sale el sol, siempre recordando al gran Gustavo Cerati”. La conexión no es casual: Punta del Este fue escenario del nacimiento de la amistad entre Shakira y el líder de Soda Stereo, quien también tenía allí una chacra que consideraba su “paraíso privado”.
En ese entorno de calma, crecieron las versiones de un reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa. Aunque la cantante se mostró sola al abordar el avión rumbo a Paraguay, diversas señales alimentaron las especulaciones. Los rumores ya habían empezado a tomar fuerza a fines de septiembre, cuando De la Rúa asistió como un fan más al show de la colombiana en el Global Citizen Festival en Central Park, publicó Teleshow.
La historia entre ambos vuelve así a ocupar el centro de la escena. Su relación comenzó en 2000, después de un primer encuentro en Buenos Aires tras una presentación de Shakira en el Luna Park. Desde entonces, vivieron una etapa marcada por la complicidad personal y profesional. De la Rúa no solo fue su pareja: también se convirtió en un factor clave en la estrategia internacional de la artista. Su influencia quedó plasmada en el éxito del álbum Laundry Service y en hits como “Whenever, Wherever”, que catapultaron a Shakira al mercado angloparlante.
La presencia argentina se filtró en la obra de la cantante. Temas como “Te aviso, te anuncio” y la emotiva “Día de enero”, dedicada a De la Rúa, reflejaron la profundidad del vínculo. La relación se hizo pública en 2000, tras un viaje a la Patagonia, y se consolidó en escenarios familiares, vacaciones compartidas y largos períodos en La Colorada, que se volvió un símbolo de su intimidad. Shakira también mantuvo una estrecha relación con los padres de Antonio, el ex presidente Fernando de la Rúa e Inés Pertiné, incluso en los años convulsionados de la crisis argentina.
Pero la historia cambió en 2011, cuando anunciaron su separación mediante un comunicado que hablaba de un distanciamiento “temporal”, orientado al crecimiento individual. Poco después, Shakira inició su relación con Gerard Piqué, lo que abrió paso a un proceso legal complejo. Las tensiones derivaron en demandas millonarias: De la Rúa reclamó U$S100 millones por su rol en la carrera de la artista y buscó congelar activos en Suiza, mientras que Shakira contraatacó con documentación que desmentía obligaciones financieras y llevó la disputa a tribunales de Bahamas por U$S6,6 millones. La propiedad de La Colorada también formó parte del entramado judicial.
Con el tiempo, ambos reconstruyeron sus vidas. Shakira tuvo a Milan y Sasha junto a Piqué, y De la Rúa formó pareja con la DJ Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos: Zulú y Mael. La distancia, finalmente, permitió que las heridas dieran paso a una relación más madura y cordial.
En los últimos años, los gestos de acercamiento comenzaron a multiplicarse. En 2024, un “me gusta” de De la Rúa en una publicación de Shakira por el Día de la Madre despertó la atención de los seguidores. La invitación a Zulú para subir al escenario durante la gira argentina, la cercana relación de la cantante con Aíto de la Rúa y con Calu Rivero, y una cena compartida en Estados Unidos alimentaron las conjeturas. Más tarde, la presencia de Antonio y su hija en un show en Ciudad de México, captados por el público justo cuando Shakira interpretaba “Día de enero”, volvió a encender la conversación.
Incluso voces del espectáculo sumaron leña al fuego. El periodista Juan Etchegoyen aseguró que “la clave es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos” y sugirió que ambos estarían “prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe”, anticipando una posible reaparición pública en Argentina. Para otros observadores, en cambio, se trata de una amistad madura que encontró su equilibrio tras años de tensión.
Mientras tanto, la historia sigue generando fascinación. Cada gesto, cada coincidencia y cada aparición pública alimentan la expectativa de seguidores y medios, que ven en Shakira y De la Rúa un capítulo que, lejos de cerrarse, parece reinventarse con cada nuevo episodio. Y en este marco, el reciente descanso de la artista en La Colorada vuelve a ponerlos, una vez más, en el foco mundial.