Shakira descansó en la chacra de los De la Rúa antes de sus shows

Shakira había aterrizado primero en Montevideo, desde donde se trasladó hacia José Ignacio, la base elegida para sus presentaciones en la región. Durante su estadía, uno de los gestos más visibles fue la publicación del tecladista Albert Menéndez, quien forma parte de la banda de la artista desde hace más de 25 años. “De vuelta en Punta del Este, y se siente tan bien”, escribió al compartir dos selfies: en la primera se lo ve junto a la cantante sonriente; en la segunda, posando con el resto del equipo. El músico también hizo una referencia emotiva a Gustavo Cerati: “Sale el sol, siempre recordando al gran Gustavo Cerati”. La conexión no es casual: Punta del Este fue escenario del nacimiento de la amistad entre Shakira y el líder de Soda Stereo, quien también tenía allí una chacra que consideraba su “paraíso privado”.