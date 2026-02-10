La Primera Nacional se verá solo por AFA Play: el nuevo esquema que confirmó la AFA

AFA Play es la plataforma digital impulsada por la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia y ya concentra la transmisión de distintas competencias del fútbol argentino, entre ellas la Liga Profesional, el Torneo de Reserva y el campeonato femenino. El acceso a los contenidos requiere la creación de una cuenta y la contratación de un plan, con un costo estimado de 10 dólares mensuales o 100 dólares por el paquete anual.