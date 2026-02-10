La Primera Nacional se verá solo por AFA Play: el nuevo esquema que confirmó la AFA

La Primera Nacional definió su nueva pantalla. Tras varios meses de incertidumbre, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la categoría se verá de manera exclusiva a través de AFA Play, la plataforma oficial del organismo. La decisión fue adoptada durante la reunión del Comité Ejecutivo y marca un cambio significativo en la forma de acceso a los partidos del principal torneo de ascenso.
Según se informó, el servicio requerirá un abono pago, aunque contará con un beneficio inicial: el primer mes será gratuito para los usuarios que se registren en la plataforma. De esta manera, la AFA busca facilitar la transición hacia el nuevo esquema de transmisión y captar suscriptores en el inicio de la temporada.
La medida genera interrogantes inmediatos. Uno de ellos está vinculado al encuentro que Colón disputará este sábado 14 de febrero frente a Deportivo Madryn, ya que todavía no existe confirmación oficial sobre si el partido será emitido por AFA Play. De todos modos, en el entorno del club santafesino estiman que la transmisión finalmente se concretará.
En las horas previas al anuncio, la grilla de TyC Sports mostraba vacante el espacio de las 20 —horario en el que jugará el “Sabalero”—, lo que había despertado expectativas entre los hinchas sobre una posible televisación tradicional. Sin embargo, la confirmación de la exclusividad de AFA Play terminó por descartar esa alternativa.
AFA Play es la plataforma digital impulsada por la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia y ya concentra la transmisión de distintas competencias del fútbol argentino, entre ellas la Liga Profesional, el Torneo de Reserva y el campeonato femenino. El acceso a los contenidos requiere la creación de una cuenta y la contratación de un plan, con un costo estimado de 10 dólares mensuales o 100 dólares por el paquete anual.
Con este movimiento, la AFA profundiza su estrategia de centralizar los derechos audiovisuales en su propio ecosistema digital, una decisión que modifica hábitos de consumo y abre un nuevo escenario económico y comunicacional para los clubes y los hinchas del ascenso.