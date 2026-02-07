La IGJ vuelve a exigir explicaciones a la AFA por cifras millonarias

La Inspección General de Justicia (IGJ) renovó su reclamo a la Asociación del Fútbol Argentino y le otorgó diez días hábiles para ampliar información vinculada a partidas que, según los balances presentados, involucran más de U$S 400 millones entre 2017 y 2024. El organismo consideró insuficiente la respuesta enviada por la entidad a mediados de enero y pidió una desagregación más precisa de los montos.
El requerimiento alcanza tanto a números propios de la AFA como a registros de la Superliga Argentina. Desde la IGJ plantearon que la documentación entregada hasta ahora no permite reconstruir cómo se conformaron los totales informados ni evaluar con claridad el destino de los fondos.
El ente de control, encabezado por Daniel Vítolo, ya había intimado a la conducción que preside Claudio "Chiqui" Tapia en diciembre. Tras analizar la contestación, los inspectores concluyeron que faltan respaldos y explicaciones en rubros sensibles. Entre ellos, figuran deudas, inversiones en el predio de Ezeiza y recupero de actividades comerciales.
Además, la IGJ solicitó detalle documental de las operaciones realizadas a través de TourProdenter LLC, la firma del empresario Javier Faroni que intermedió en la comercialización internacional de derechos y patrocinios. El organismo pidió identificar el objeto de cada contrato, los períodos involucrados y las cuentas donde fueron acreditados los pagos. También reclamó precisiones sobre los pasivos por cobros anticipados vinculados con esa compañía y con TyC Argentina Football Distribution.
Las dudas oficiales abarcan, de acuerdo con el planteo, unos U$S 111 millones correspondientes a la AFA y cerca de U$S 348 millones asociados a la Superliga. La autoridad de contralor entiende que la exposición conjunta de esas cifras impide verificar su composición.
El nuevo pedido administrativo se produce mientras el frente judicial también suma capítulos. Tal como informó La Nación, parte de la operatoria de TourProdenter quedó bajo análisis en un expediente que investiga presuntos desvíos mediante sociedades radicadas en el exterior, trámite que hoy se encuentra en el juzgado de Luis Armella.
Con este escenario, la IGJ insiste en contar con mayor nivel de detalle para determinar si los balances cumplen con los requisitos legales y contables exigidos a una asociación civil del peso institucional que tiene la conducción del fútbol argentino.