La IGJ vuelve a exigir explicaciones a la AFA por cifras millonarias

Además, la IGJ solicitó detalle documental de las operaciones realizadas a través de TourProdenter LLC, la firma del empresario Javier Faroni que intermedió en la comercialización internacional de derechos y patrocinios. El organismo pidió identificar el objeto de cada contrato, los períodos involucrados y las cuentas donde fueron acreditados los pagos. También reclamó precisiones sobre los pasivos por cobros anticipados vinculados con esa compañía y con TyC Argentina Football Distribution.