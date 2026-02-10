Fotos, famosos y reuniones con el presidente de FIFA: así fue el viaje de “Chiqui” Tapia al Super Bowl LX

Claudio Tapia estuvo en Estados Unidos para presenciar la final de la NFL que terminó con triunfo de Seattle Seahawks por 29-13 ante New England Patriots en el Levi's Stadium. Desde allí publicó un álbum de imágenes acompañado por dirigentes y celebridades, en medio de un clima institucional atravesado por auditorías, pedidos de informes y causas judiciales que avanzan sobre la AFA.