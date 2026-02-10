Secciones
Fotos, famosos y reuniones con el presidente de FIFA: así fue el viaje de “Chiqui” Tapia al Super Bowl LX

El titular de la AFA siguió la definición del fútbol americano, compartió postales desde las tribunas y mantuvo una agenda de alto perfil internacional mientras en Argentina avanzan auditorías y requerimientos oficiales sobre la conducción.

DIRIGENCIA. El titular de la AFA siguió la definición del fútbol americano desde las tribunas del estadio en California. DIRIGENCIA. El titular de la AFA siguió la definición del fútbol americano desde las tribunas del estadio en California. Instagram @chiquitapia
Hace 1 Hs

Claudio Tapia estuvo en Estados Unidos para presenciar la final de la NFL que terminó con triunfo de Seattle Seahawks por 29-13 ante New England Patriots en el Levi's Stadium. Desde allí publicó un álbum de imágenes acompañado por dirigentes y celebridades, en medio de un clima institucional atravesado por auditorías, pedidos de informes y causas judiciales que avanzan sobre la AFA.

“Es emocionante haber presenciado la gran final de la NFL desde el Levi’s Stadium, un espectáculo deportivo de primerísimo nivel. Me llevo una experiencia inolvidable”, escribió en su cuenta de Instagram. En las tribunas se lo vio junto al abogado Andrés Patón Urich, asesor legal de la casa madre del fútbol argentino.

Las publicaciones sumaron además postales con los músicos Travis Scott y Lil Baby. Tapia posó sonriente y relajado, una imagen que rápidamente generó repercusiones y comentarios.

ESPECTÁCULO. El dirigente se mostró junto a Travis Scott y Lil Baby en una de las postales que más repercusión generó. ESPECTÁCULO. El dirigente se mostró junto a Travis Scott y Lil Baby en una de las postales que más repercusión generó. Instagram @chiquitapia

La agenda incluyó también una parada previa en la llamada Fanatics Super Bowl Party, donde el dirigente coincidió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con Phillipe Diallo, titular de la federación francesa. Se trató de un encuentro exclusivo que reunió a figuras del deporte, la música y el espectáculo.

CUMBRE. Tapia coincidió con Gianni Infantino en la previa del evento que reunió a referentes internacionales. CUMBRE. Tapia coincidió con Gianni Infantino en la previa del evento que reunió a referentes internacionales. Instagram @chiquitapia

La presencia en Estados Unidos se produjo mientras distintos organismos revisan números, contratos y movimientos financieros de la AFA. En los últimos días, la Inspección General de Justicia reclamó ampliar información vinculada a balances y operatorias con firmas del exterior, en una ofensiva administrativa que se suma a expedientes judiciales en curso.

Temas Estados Unidos de AméricaAsociación del Fútbol ArgentinoGianni InfantinoClaudio "Chiqui" TapiaSuper Bowl
