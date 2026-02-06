El caso Galoppo: apeló el fallo de la FIFA y el pago quedó en suspenso

Mientras Giuliano Galoppo intenta afirmarse futbolísticamente en River bajo la conducción de Marcelo Gallardo, el mediocampista también atraviesa un frente abierto fuera de la cancha. Se trata del conflicto legal que mantiene con su ex representante, Leandro Escudero, un caso que tuvo resolución de la FIFA en diciembre pero que ahora ingresó en una nueva etapa tras la presentación de una apelación formal.