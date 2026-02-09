La Justicia revisa cuentas, plazos fijos y depósitos de la AFA en la causa por retención de aportes jubilatorios

La causa que investiga la presunta falta de pago de impuestos y cargas previsionales por parte de la Asociación del Fútbol Argentino incorporó información sobre las cuentas bancarias y las colocaciones financieras de la entidad. El expediente está en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y del fiscal Claudio Navas Rial, mientras se tramita el pedido de sobreseimiento presentado por el presidente Claudio Tapia.