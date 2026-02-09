Los hilos invisibles de Sur Finanzas: vínculos con la AFA, Manaos y denuncias en Santiago del Estero
Una investigación de LA NACIÓN revela el sugestivo listado de deudores de la financiera investigada por la Justicia. El rastro conduce desde los despachos de calle Viamonte hasta cuestionados casos de desmontes en la provincia norteña.
La lupa judicial sobre Sur Finanzas, la financiera propiedad de Ariel Vallejo, ha comenzado a revelar un entramado de deudores que excede lo meramente contable. Según una reciente investigación publicada por LA NACIÓN, la nómina de receptores de créditos de la entidad —actualmente bajo investigación— incluye a clubes, sociedades fantasma y empresas con fuertes vínculos políticos y deportivos.
Uno de los nombres que más resuena en este listado es el de Refres Now SA, la sociedad detrás de la marca de gaseosas Manaos. De acuerdo con la información relevada, la empresa contrajo una deuda de 12 millones de pesos que canceló en marzo de 2025, apenas meses antes de concretar una millonaria expansión: la compra de Prodea (Cunnington y Neuss) por un valor aproximado de 74 millones de dólares.
El puente hacia la AFA y el poder en Santiago del Estero
El vínculo entre la financiera y el mundo del fútbol no es lineal, pero sí evidente a través de sus protagonistas. La investigación de LA NACION señala a Guillermo Raed como una figura clave en este esquema. Raed, accionista de Prodea y dueño de la empresa Secco, es un peso pesado en la dirigencia deportiva: vocal de la AFA, exvicepresidente tercero de la entidad y presidente de Mitre de Santiago del Estero.
Aunque desde la conducción de la AFA, liderada por Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, niegan vínculos directos con el dueño de Sur Finanzas, el rastro de deudores parece indicar lo contrario. Toviggino, hombre fuerte del fútbol argentino, ha sido el principal promotor de dirigentes santiagueños en la estructura central de Viamonte, consolidando un núcleo de poder que hoy está bajo observación.
Desmontes y domicilios sospechosos
El camino de Manaos no solo conduce a los despachos de la AFA, sino también a un historial de conflictos ambientales en el norte del país. La investigación destaca que la empresa ha sido señalada por organizaciones campesinas por desmontes de aproximadamente 11.000 hectáreas de monte nativo en Santiago del Estero, presuntamente sin cumplir las normativas vigentes.
Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que Refres Now SA declaró domicilios vinculados al crédito de Sur Finanzas en lotes ubicados en zonas rurales despobladas (como Otumpa y Uturunco), que coinciden precisamente con los territorios denunciados por usurpación y desmonte. Este esquema de "múltiples sociedades y cambios de titularidad" está siendo revisado tanto por la Justicia como por organismos administrativos.
Jaque a Orlando Canido
El frente judicial para el dueño de Manaos, Orlando Canido, se agravó recientemente. Más allá de su aparición en el listado de Sur Finanzas, Canido fue citado a indagatoria por el Juzgado Federal 3 de Morón tras una denuncia de la ARCA nacional. Se lo investiga por una presunta evasión impositiva agravada de 1.000 millones de pesos en conceptos de Ganancias, IVA e Impuestos Internos.
Con sociedades bajo la lupa y domicilios en zonas de conflicto ambiental, la conexión entre la financiera, la industria de las bebidas y el poder del fútbol argentino configura un mapa de intereses que la Justicia intenta desentrañar.