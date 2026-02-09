Los hilos invisibles de Sur Finanzas: vínculos con la AFA, Manaos y denuncias en Santiago del Estero

El vínculo entre la financiera y el mundo del fútbol no es lineal, pero sí evidente a través de sus protagonistas. La investigación de LA NACION señala a Guillermo Raed como una figura clave en este esquema. Raed, accionista de Prodea y dueño de la empresa Secco, es un peso pesado en la dirigencia deportiva: vocal de la AFA, exvicepresidente tercero de la entidad y presidente de Mitre de Santiago del Estero.